Парад Победы в Ростове решили проводить без ветеранов

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Парад Победы в Ростове в этом году решили не отменять. В городе активно идут его репетиции. Вместе с тем власти ранее сообщили, что мероприятие пройдет без горожан и гостей Ростова, позовут на парад только ветеранов. Но и их в итоге не будет на мероприятии. Власти решили отказаться от присутствия обычных зрителей «в целях обеспечения безопасности».
Транслировать парад в Ростове будут официальные порталы властей региона. На федеральных каналах покажут парад Победы в Москве.
Ранее RostovGazeta рассказала о мероприятиях в Ростове с 9 по 12 мая.