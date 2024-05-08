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Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

Ветеранов не позовут на парад Победы в Ростове

Парад Победы в Ростове решили проводить без ветеранов

8 мая 2024, 12:04
Фото: donland.ru
Ветеранов не позовут на парад Победы в Ростове
Из-за мер безопасности на параде в Ростове не будет зрителей, подтвердили в правительстве Ростовской области.

Парад Победы в Ростове в этом году решили не отменять. В городе активно идут его репетиции. Вместе с тем власти ранее сообщили, что мероприятие пройдет без горожан и гостей Ростова, позовут на парад только ветеранов. Но и их в итоге не будет на мероприятии. Власти решили отказаться от присутствия обычных зрителей «в целях обеспечения безопасности».

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Транслировать парад в Ростове будут официальные порталы властей региона. На федеральных каналах покажут парад Победы в Москве.

Ранее RostovGazeta рассказала о мероприятиях в Ростове с 9 по 12 мая.

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