Парад Победы в Ростове решили проводить без ветеранов

Парад Победы в Ростове в этом году решили не отменять. В городе активно идут его репетиции. Вместе с тем власти ранее сообщили, что мероприятие пройдет без горожан и гостей Ростова, позовут на парад только ветеранов. Но и их в итоге не будет на мероприятии. Власти решили отказаться от присутствия обычных зрителей «в целях обеспечения безопасности».