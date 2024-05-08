Поезд Победы привез в Ростов раритетную военную технику. Что показали жителям?

Сам поезд был украшен цветами и поприветствовал ростовчан долгим гудком. Внутри поезда представлена экспозиция, посвященная важным этапам и событиям Великой Отечественной войны. На выставке можно увидеть раритетную военную технику и вооружение, знамена, вещи бойцов и многое другое. Для ростовчан также работала полевая кухня.