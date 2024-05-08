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Posted Сегодня, 11:17

Published Сегодня, 11:17

Modified Сегодня, 11:19

Updated Сегодня, 11:19

Фоторепортаж: в Ростове торжественно встретили Поезд Победы

Поезд Победы привез в Ростов раритетную военную технику. Что показали жителям?

8 мая 2024, 11:17
Фото: rostovgazeta.ru
Фоторепортаж: в Ростове торжественно встретили Поезд Победы

Поезд Победы с раритетной техникой прибыл в Ростов 8 мая

На железнодорожный вокзал в Ростове прибыл Поезд Победы, на месте событий присутствовал корреспондент RostovGazeta.

Поезд встречал военный оркестр. Также на вокзале выступали казачий хор и другие городские творческие коллективы.

Поезд Победы с раритетной техникой прибыл в Ростов 8 маяПоезд Победы с раритетной техникой прибыл в Ростов 8 мая
Поезд Победы с раритетной техникой прибыл в Ростов 8 маяПоезд Победы с раритетной техникой прибыл в Ростов 8 мая
Поезд Победы с раритетной техникой прибыл в Ростов 8 мая
Фото: rostovgazeta.ru
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Внутри поезда представлена экспозиция, посвященная важным этапам и событиям ВеликойВнутри поезда представлена экспозиция, посвященная важным этапам и событиям Великой
Внутри поезда представлена экспозиция, посвященная важным этапам и событиям Великой
Фото: rostovgazeta.ru

Сам поезд был украшен цветами и поприветствовал ростовчан долгим гудком. Внутри поезда представлена экспозиция, посвященная важным этапам и событиям Великой Отечественной войны. На выставке можно увидеть раритетную военную технику и вооружение, знамена, вещи бойцов и многое другое. Для ростовчан также работала полевая кухня.

Для ростовчан также работала полевая кухня.Для ростовчан также работала полевая кухня.
На выставке можно увидеть раритетную военную технику и вооружение, знамена, вещи бойцов и многое другое.На выставке можно увидеть раритетную военную технику и вооружение, знамена, вещи бойцов и многое другое.
На выставке можно увидеть раритетную военную технику и вооружение, знамена, вещи бойцов и многое другое.На выставке можно увидеть раритетную военную технику и вооружение, знамена, вещи бойцов и многое другое.
Для ростовчан также работала полевая кухня.
Фото: rostovgazeta.ru

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