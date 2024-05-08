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Published Сегодня, 15:05

Modified Сегодня, 15:05

Updated Сегодня, 15:05

После ухода западных брендов «Горизонт» в Ростове поднял прибыль до 420 млн руб

После ухода западных брендов ТЦ «Горизонт» в Ростове увеличил прибыль в семь раз

8 мая 2024, 15:05
Фото: 1MI
После ухода западных брендов «Горизонт» в Ростове поднял прибыль до 420 млн руб
В прошлом году доходы АО «ТК Горизонт» в Ростове превысили два миллиарда рублей, сообщает сервис «Спарк».

Выручка от продажи для «Горизонта» в 2023 году составила 2,6 миллиарда рублей. Это на 400 миллионов рублей больше, чем в 2022 году, когда торговый центр покинули многие зарубежные арендаторы. Значительно в сравнении с 2022 годом увеличилась чистая прибыль «Горизонта» — с 58 миллионов рублей до 420 миллионов рублей.

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Доходы предприятия зафиксировались в 2023 году на отметке в 2,7 миллиарда рублей, а расходы — в 1,8 миллиарда рублей. Если доходы «Горизонта» год к году практически не изменились, то расходы сократились на почти 500 миллионов рублей.

АО «ТК Горизонт» зарегистрирована в Ростове с 2003 года. Генеральным директором крупнейшего в городе торгового центра является Дан Полонский.

Ранее стала известна судьба гипермаркетов «Ашан» в Ростове.

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