После ухода западных брендов ТЦ «Горизонт» в Ростове увеличил прибыль в семь раз

Выручка от продажи для «Горизонта» в 2023 году составила 2,6 миллиарда рублей. Это на 400 миллионов рублей больше, чем в 2022 году, когда торговый центр покинули многие зарубежные арендаторы. Значительно в сравнении с 2022 годом увеличилась чистая прибыль «Горизонта» — с 58 миллионов рублей до 420 миллионов рублей.