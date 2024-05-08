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Posted Сегодня, 07:06

Published Сегодня, 07:06

Modified Сегодня, 07:08

Updated Сегодня, 07:08

Потепление до +21 и дожди прогнозируются на праздничных выходных в Ростове

Потепление до +21 и дожди прогнозируются на праздничных выходных в Ростове

8 мая 2024, 07:06
Фото: Изображение Midjourney
Потепление до +21 и дожди прогнозируются на праздничных выходных в Ростове
Пасмурно и ветрено будет в Ростове с 9 по 12 мая, сообщают синоптики.

Так, 9 мая в городе ожидается облачность, возможен небольшой дождь. Днем столбики термометров зафиксируются на отметке в +18 градусов, а вечером — в +3 градуса. Скорость ветра составит до 10 метров в секунду.

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В последующие праздничные дни в Ростове также будет облачно. Солнечными выдадутся только 10 и 12 мая. К воскресенью ожидается небольшое потепление до +21 градуса днем и +8 градусов вечером. Скорость ветра может достигнуть 15 метров в секунду.

Ранее климатолог Александр Иошпа предупредил о резком похолодании в Ростове ко Дню Победы. В город придет холодный погодный фронт.

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