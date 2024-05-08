Потепление до +21 и дожди прогнозируются на праздничных выходных в Ростове

В последующие праздничные дни в Ростове также будет облачно. Солнечными выдадутся только 10 и 12 мая. К воскресенью ожидается небольшое потепление до +21 градуса днем и +8 градусов вечером. Скорость ветра может достигнуть 15 метров в секунду.