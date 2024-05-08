Пришлось вызвать вертолет: жительница Ростовской области родила десятого ребенка

Жительница Ростовской области была доставлена в перинатальный центр. Врачи были обеспокоены состоянием женщины из-за сильной анемии и из-за того, что это были для нее уже десятые роды. Доктора провели все диагностику, осмотр и исследования, а также предотвратили возможное кровотечение.