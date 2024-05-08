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Posted Сегодня, 14:24

Published Сегодня, 14:24

Modified Сегодня, 14:26

Updated Сегодня, 14:26

Жительница Ростовской области стала мамой в 10-й раз

Пришлось вызвать вертолет: жительница Ростовской области родила десятого ребенка

8 мая 2024, 14:24
Фото: Перинатальный центр РО
Жительница Ростовской области стала мамой в 10-й раз

Жительница Ростовской области родила десятого ребенка

На днях в перинатальный центр Ростовской области из Шахт с помощью санитарной авиации была доставлена беременная женщина. Она поступила с анемией тяжелой степени, врачи были обеспокоены состоянием будущей мамы, ведь для нее это уже десятые роды, сообщает организация на сайте.

Жительница Ростовской области была доставлена в перинатальный центр. Врачи были обеспокоены состоянием женщины из-за сильной анемии и из-за того, что это были для нее уже десятые роды. Доктора провели все диагностику, осмотр и исследования, а также предотвратили возможное кровотечение.

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Видео: Перинатальный центр РО

Ребенок появился на свет естественным путем и был полностью здоров. Женщина родила сына весом 3700 граммов и ростом 52 сантиметра. Отметим, что новорожденных является восьмым мальчиком в семье. Также у супругов есть две дочери. Многодетная мама рассказала, что эти роды были сложнее прошлых.

Ранее RostovGazeta писала о правилах, которым обучают детей из королевской семьи.

До этого в Ростове спасли девочку весом в 870 граммов.

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