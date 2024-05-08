Пришлось вызвать вертолет: жительница Ростовской области родила десятого ребенка

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
Жительница Ростовской области была доставлена в перинатальный центр. Врачи были обеспокоены состоянием женщины из-за сильной анемии и из-за того, что это были для нее уже десятые роды. Доктора провели все диагностику, осмотр и исследования, а также предотвратили возможное кровотечение.
Ребенок появился на свет естественным путем и был полностью здоров. Женщина родила сына весом 3700 граммов и ростом 52 сантиметра. Отметим, что новорожденных является восьмым мальчиком в семье. Также у супругов есть две дочери. Многодетная мама рассказала, что эти роды были сложнее прошлых.
Ранее RostovGazeta писала о правилах, которым обучают детей из королевской семьи.
До этого в Ростове спасли девочку весом в 870 граммов.