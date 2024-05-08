Пробка выросла на трассе Ростов — Таганрог из-за ДТП с фурой

Posted Сегодня, 16:30
Published Сегодня, 16:30
Modified Сегодня, 16:43
Updated Сегодня, 16:43
В Неклиновском районе грузовик попал в ДТП, из-за чего движение оказалось затруднено. Пробка растянулась примерно на 9,5 километра. Водителям рекомендуется ехать в объезд, чтобы не попасть в затор.
По информации регионального УГИБДД, в результате аварии никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.
Ранее стало известно, что на дороге Ростов — Волгодонск в дорожно-транспортном происшествии погиб один человек и четверо пострадали.
До этого RostovGazeta писала, что на трассе М-4 «Дон» после начала реконструкции могут появиться пробки.