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Пробка выросла на трассе Ростов — Таганрог из-за ДТП с фурой

Пробка выросла на трассе Ростов — Таганрог из-за ДТП с фурой

8 мая 2024, 16:30
Фото: 1MI
Пробка выросла на трассе Ростов — Таганрог из-за ДТП с фурой
На трассе Ростов — Таганрог рядом с хутором Морской Чулек произошла авария с участием грузового автомобиля. Уже более трех часов движение затруднено, согласно информации из сервиса Яндекс Карты.

В Неклиновском районе грузовик попал в ДТП, из-за чего движение оказалось затруднено. Пробка растянулась примерно на 9,5 километра. Водителям рекомендуется ехать в объезд, чтобы не попасть в затор.

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По информации регионального УГИБДД, в результате аварии никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.

Ранее стало известно, что на дороге Ростов — Волгодонск в дорожно-транспортном происшествии погиб один человек и четверо пострадали.

До этого RostovGazeta писала, что на трассе М-4 «Дон» после начала реконструкции могут появиться пробки.

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