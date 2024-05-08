Путин подписал указ о семи целях развития России до 2030 года

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
Документ был подписан накануне в день вступления Путиным в должность президента России в пятый раз. В нем перечислены семь национальных целей России на ближайшие шесть лет.
Первый пункт указа касается сохранения населения страны, здоровья граждан, улучшения их уровня жизни.
В отличие от целей национального развития, которые были определены в предыдущие шесть лет, сейчас появился пункт, который касается патриотического воспитания.
Еще три пункта так или иначе повторяют предыдущие цели. Они относятся к экономике, цифровому и технологическому развитию.