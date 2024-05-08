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Published Сегодня, 05:19

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Updated Сегодня, 05:21

Путин подписал указ о 7 целях развития России до 2030 года

Путин подписал указ о семи целях развития России до 2030 года

8 мая 2024, 05:19
Фото: 1MI
Путин подписал указ о 7 целях развития России до 2030 года
Семь целей национального развития определены в указе, подписанным президентом России Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

Документ был подписан накануне в день вступления Путиным в должность президента России в пятый раз. В нем перечислены семь национальных целей России на ближайшие шесть лет.

Первый пункт указа касается сохранения населения страны, здоровья граждан, улучшения их уровня жизни.

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В отличие от целей национального развития, которые были определены в предыдущие шесть лет, сейчас появился пункт, который касается патриотического воспитания.

Еще три пункта так или иначе повторяют предыдущие цели. Они относятся к экономике, цифровому и технологическому развитию.

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