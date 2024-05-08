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Published Сегодня, 21:17

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Updated Сегодня, 21:19

«Пять раз бахнуло, аж стекла дрожали»: жители Ростова сообщили о ночном грохоте 8 мая

«Пять раз бахнуло, аж стекла дрожали»: жители Ростова сообщили о ночном грохоте 8 мая

7 мая 2024, 21:17
Жители разных районов Ростова-на-Дону сообщили о грохоте, который раздался в небе над городом около полуночи 8 мая.

В частности о нескольких звуках, похожих на взрывы, сообщили жители Чалтыря, Левенцовки, Военведа. В Батайске люди рассказали о звуке в небе, напоминающем работу мопеда. Кроме того, над голодом можно было различить гул.

«Пять взрывов было, аж стекла дрожали», — сообщила одна из ростовчанок. «Четыре раза громыхнуло в стороне Таганрога», — поделился другой местный житель. «Так шарахнуло, думала стекла повыпадают!», — рассказала еще одна подписчица популярного канала.

До этого о взрывных звуках в небе сообщили жители Таганрога. Комментариев от официальных органов власти и Минобороны не поступало.

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