«Пять раз бахнуло, аж стекла дрожали»: жители Ростова сообщили о ночном грохоте 8 мая

Posted Сегодня, 21:17
Published Сегодня, 21:17
Modified Сегодня, 21:19
Updated Сегодня, 21:19
В частности о нескольких звуках, похожих на взрывы, сообщили жители Чалтыря, Левенцовки, Военведа. В Батайске люди рассказали о звуке в небе, напоминающем работу мопеда. Кроме того, над голодом можно было различить гул.
«Пять взрывов было, аж стекла дрожали», — сообщила одна из ростовчанок. «Четыре раза громыхнуло в стороне Таганрога», — поделился другой местный житель. «Так шарахнуло, думала стекла повыпадают!», — рассказала еще одна подписчица популярного канала.
До этого о взрывных звуках в небе сообщили жители Таганрога. Комментариев от официальных органов власти и Минобороны не поступало.