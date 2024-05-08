Стекла выбило в доме после ночного грохота в Ростовской области

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Жители Ростова, Таганрога и близлежащих поселений писали, что звуки, похожие на взрывы, несколько раз прогремели в небе, также якобы были слышны автоматные очереди. В социальных сетях предположили, что в регионе работает ПВО. Власти и Минобороны эту информацию не подтверждали.
В социальных сетях сообщили, что в частном доме в селе Мокрый Чалтырь от грохота в небе выбило стекла. Сами жильцы не пострадали. Однако кто возместит ущерб за разрушенные окна, остается вопросом.
Официального подтверждения инцидента не поступало. Информация уточняется.
Ранее политолог Дмитрий Абросимов заявил о возможных атаках ВСУ в Ростовской области в майские выходные.