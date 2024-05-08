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Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

Стекла выбило в доме после ночных взрывов в Ростовской области

Стекла выбило в доме после ночного грохота в Ростовской области

8 мая 2024, 12:03
Фото: t.me/etorostov
Стекла выбило в доме после ночных взрывов в Ростовской области
Ночью 7 мая жители Ростовской области разбудили звуки, напоминающие взрывы, об этом они сообщали в социальных сетях.

Жители Ростова, Таганрога и близлежащих поселений писали, что звуки, похожие на взрывы, несколько раз прогремели в небе, также якобы были слышны автоматные очереди. В социальных сетях предположили, что в регионе работает ПВО. Власти и Минобороны эту информацию не подтверждали.

Жители Таганрога сообщили о взрывных звуках в небе над городом
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В социальных сетях сообщили, что в частном доме в селе Мокрый Чалтырь от грохота в небе выбило стекла. Сами жильцы не пострадали. Однако кто возместит ущерб за разрушенные окна, остается вопросом.

Официального подтверждения инцидента не поступало. Информация уточняется.

Ранее политолог Дмитрий Абросимов заявил о возможных атаках ВСУ в Ростовской области в майские выходные.

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