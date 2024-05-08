Стекла выбило в доме после ночного грохота в Ростовской области

Жители Ростова, Таганрога и близлежащих поселений писали, что звуки, похожие на взрывы, несколько раз прогремели в небе, также якобы были слышны автоматные очереди. В социальных сетях предположили, что в регионе работает ПВО. Власти и Минобороны эту информацию не подтверждали.