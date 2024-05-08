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Published Сегодня, 06:40

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Updated Сегодня, 06:42

В администрации Ростова анонсировали два громких назначения

В администрации Ростова анонсировали два громких назначения

8 мая 2024, 06:40
Фото: rostovgazeta.ru
В администрации Ростова анонсировали два громких назначения
Департамент соцзащиты и «Ростовская транспортная компания» получили новых руководителей, сообщили в администрации города.

Так, департамент соцзащиты возглавила 43-летняя Виктория Добрицкая. Известно, что она окончила Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств. В этом году в Ростове она получила диплом педагога.

Карьеру Добрицкая начала строить в 1997 году в учреждениях культуры Ростовской области. С 2018 года она стала замглавы администрации Пролетарского района Ростова по социальным вопросам.

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Гендиректором муниципальной «Ростовской транспортной компании» стал 56-летний Вадим Сапрыкин. В 1991 году он окончил Ростовское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск. В 2007 году Сапрыкин получил образование экономиста в налоговой академии при Минфине. Несколько лет он посвятил службе в Минобороны, занимал там в том числе руководящие должности.

Ранее в Ростовской области уволился министр региональной политики Дмитрий Шарков. Сообщалось, что он перешел на работу в Администрацию президента.

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