В администрации Ростова анонсировали два громких назначения

Гендиректором муниципальной «Ростовской транспортной компании» стал 56-летний Вадим Сапрыкин. В 1991 году он окончил Ростовское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск. В 2007 году Сапрыкин получил образование экономиста в налоговой академии при Минфине. Несколько лет он посвятил службе в Минобороны, занимал там в том числе руководящие должности.