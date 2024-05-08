В администрации Ростова анонсировали два громких назначения

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
Modified Сегодня, 06:42
Updated Сегодня, 06:42
Так, департамент соцзащиты возглавила 43-летняя Виктория Добрицкая. Известно, что она окончила Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств. В этом году в Ростове она получила диплом педагога.
Карьеру Добрицкая начала строить в 1997 году в учреждениях культуры Ростовской области. С 2018 года она стала замглавы администрации Пролетарского района Ростова по социальным вопросам.
Гендиректором муниципальной «Ростовской транспортной компании» стал 56-летний Вадим Сапрыкин. В 1991 году он окончил Ростовское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск. В 2007 году Сапрыкин получил образование экономиста в налоговой академии при Минфине. Несколько лет он посвятил службе в Минобороны, занимал там в том числе руководящие должности.
Ранее в Ростовской области уволился министр региональной политики Дмитрий Шарков. Сообщалось, что он перешел на работу в Администрацию президента.