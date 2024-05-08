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Posted Сегодня, 17:25

Published Сегодня, 17:25

Modified Сегодня, 17:27

Updated Сегодня, 17:27

В Ростове-на-Дону День Победы будет с военными песнями в караоке, но без ветеранов

В Ростове караоке-бары меняют репертуар, а парад Победы проведут без ветеранов

8 мая 2024, 17:25
Фото: donland.ru
В Ростове-на-Дону День Победы будет с военными песнями в караоке, но без ветеранов
В этом году в Ростове-на-Дону парад Победы пройдет без ветеранов, тем временем караоке-бары готовят праздничный плейлист, а судостроители создали непотопляемую лодку для нужд СВО.

Патриотическое караоке

На 9 Мая многие караоке-бары обновили свой репертуар. В честь Дня Победы в заведениях можно будет исполнить военно-патриотические композиции. Так, в одном из заведений города сообщили, что пополнили свой плей-лист тематическими песнями, такие как «Журавли», «В землянке», «Темная ночь». По мимо незыблемой классики в плейлистах будут песни исполнителя SHAMAN. Среди новинок можно будет найти «Реквием» и «Встаем».

Работники заведений отмечают, что в этом году спрос на караоке гораздо выше, чем в прошлом. Они ожидают увеличения числа посетителей примерно на 30–50 процентов.

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Парад без ветеранов

В этом году в Ростовской области было принято решение о проведении парада Победы без зрителей. Данное решение принято в целях безопасности граждан.

Изначально торжественное мероприятие решили не отменять и в качестве гостей пригласить только ветеранов. Однако сейчас от этой идеи также отказались.

Отметим, что все желающие смогут увидеть парад в прямой трансляции на официальных порталах властей регионов. А по федеральным каналам будут показывать московский парад Победы.

В этом году правительство Ростовской области решило организовать парад Победы без зрителей.В этом году правительство Ростовской области решило организовать парад Победы без зрителей.
В этом году правительство Ростовской области решило организовать парад Победы без зрителей.
Фото: donland.ru
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Непотопляемые лодки

В Ростове-на-Дону судостроители создали непотопляемую лодку. Она изготовлена из полиэтилена высокой плотности. Первые 10 экземпляров уже поставили в зону проведения СВО.

Испытания показали, что изобретения являются сверхпрочными. Они выдерживают не только пулеметные выстрелы, но и взрывы.

Помимо этого, создатели утверждают, что лодки можно чинить даже в полевых условиях.

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