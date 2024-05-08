В Ростове караоке-бары меняют репертуар, а парад Победы проведут без ветеранов

На 9 Мая многие караоке-бары обновили свой репертуар. В честь Дня Победы в заведениях можно будет исполнить военно-патриотические композиции. Так, в одном из заведений города сообщили, что пополнили свой плей-лист тематическими песнями, такие как «Журавли», «В землянке», «Темная ночь». По мимо незыблемой классики в плейлистах будут песни исполнителя SHAMAN. Среди новинок можно будет найти «Реквием» и «Встаем».