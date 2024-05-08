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Published Сегодня, 15:51

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Updated Сегодня, 15:53

В Ростове подросток устроил ДТП, в котором погиб его шестилетний племянник

В Ростове подросток устроил ДТП, в котором погиб его шестилетний племянник

8 мая 2024, 15:51
Фото: ГИБДД по Ростовской области
В Ростове подросток устроил ДТП, в котором погиб его шестилетний племянник
8 мая в Ростове-на-Дону на улице 2-я Пролетарская, 84 произошло ДТП. 16-летний подросток не справился с управлением и перевернулся. В результате чего погиб шестилетний мальчик, сообщает УГИБДД по Ростовской области.

Подросток управлял автомобилем ВАЗ-2106, не имея на это права. Вместе с ним в машине находился ребенок 2017 года рождения. Примерно в 14 часов автомобиль с детьми перевернулся. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что несовершеннолетний водитель не справился с управлением. Сам подросток не пострадал, но его шестилетний пассажир погиб на месте.

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Отметим, что сотрудники полиции уже проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшедшего.

Ранее в Ростовской области трое подростков госпитализированы после лобового ДТП.

#Регина Симакова#Ростов-на-Дону#Дети#ДТП#Транспорт#Авария#Последние новости Ростова на сегодня#Смертельное ДТП#Происшествия
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