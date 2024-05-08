В Ростове подросток устроил ДТП, в котором погиб его шестилетний племянник

Подросток управлял автомобилем ВАЗ-2106, не имея на это права. Вместе с ним в машине находился ребенок 2017 года рождения. Примерно в 14 часов автомобиль с детьми перевернулся. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что несовершеннолетний водитель не справился с управлением. Сам подросток не пострадал, но его шестилетний пассажир погиб на месте.