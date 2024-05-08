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Published Сегодня, 09:24

Modified Сегодня, 09:26

Updated Сегодня, 09:26

Селезенку удалили девочке после падения с качели в Ростове

Врачи в Ростове трансплантировали девочке ее же селезенку

8 мая 2024, 09:24
Фото: 1MI
Селезенку удалили девочке после падения с качели в Ростове
Травму живота получил ребенок в Ростове, неудачно упав с качели, рассказали в Минздраве.

11-летняя девочка, катаясь на качелях, упала на твердое покрытие. Удар был настолько сильным, что у ребенка появились резкие сильные боли в животе. Экстренное обследование показало разрыв селезенки с кровотечением в брюшную полость.

Хирурги удалили девочке травмированную селезенку и остановили потерю крови. Затем школьнице выполнили аутотрансплантацию части ее же селезеночной ткани, ведь потеря селезенки является серьезным ущербом для здоровья.

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Хирурги удалили девочке травмированную селезенку и остановили потерю крови.Хирурги удалили девочке травмированную селезенку и остановили потерю крови.
Хирурги удалили девочке травмированную селезенку и остановили потерю крови.
Фото: Минздрав РО

Медики отметили, что такая сложная операция считается уникальной. Сейчас юная пациентка уже выписана. Ее жизни ничего не угрожает.

Ранее в Ростове-на-Дону у женщины частично отрезали печень из-за червей. У нее обнаружили более 50% пораженных эхинококкозом тканей печени.

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