Врачи в Ростове трансплантировали девочке ее же селезенку

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
11-летняя девочка, катаясь на качелях, упала на твердое покрытие. Удар был настолько сильным, что у ребенка появились резкие сильные боли в животе. Экстренное обследование показало разрыв селезенки с кровотечением в брюшную полость.
Хирурги удалили девочке травмированную селезенку и остановили потерю крови. Затем школьнице выполнили аутотрансплантацию части ее же селезеночной ткани, ведь потеря селезенки является серьезным ущербом для здоровья.
Медики отметили, что такая сложная операция считается уникальной. Сейчас юная пациентка уже выписана. Ее жизни ничего не угрожает.
Ранее в Ростове-на-Дону у женщины частично отрезали печень из-за червей. У нее обнаружили более 50% пораженных эхинококкозом тканей печени.