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Posted Сегодня, 18:46

Published Сегодня, 18:46

Modified Сегодня, 18:48

Updated Сегодня, 18:48

Автомобиль взорвался у моста в Аксайском районе

Взрыв прогремел у моста в Аксайском районе

8 мая 2024, 18:46
Фото: 1MI
Автомобиль взорвался у моста в Аксайском районе

Автомобиль взорвался у моста в Аксайском районе

В поселке Щепкин Аксайского района Ростовской области взорвался автомобиль, инцидент произошел днем 8 мая, видео появилось в местном телеграм-канале «Это Ростов».

Очевидцы сообщили, что автомобиль NIVA загорелся прямо на ходу. Через несколько мгновений в нем взорвался газовый баллон. В считанные минуты машина сгорела дотла. В результате происшествия никто не пострадал. Водитель и пассажир успели выбежать.

Происшествие случилось недалеко от моста в поселке Щепкин, рядом расположен супермаркет известной торговой сети.

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Автомобиль взорвался у моста в Аксайском районе
Видео: 1MI

Ранее в Ростове-на-Дону взорвался автомобиль. Рядом находились другие автомобили, водители успели их отогнать. Пожарным потребовалось около 20 минут, чтобы потушить возгорание.

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