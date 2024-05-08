Взрыв прогремел у моста в Аксайском районе

Posted Сегодня, 18:46
Published Сегодня, 18:46
Modified Сегодня, 18:48
Updated Сегодня, 18:48
Очевидцы сообщили, что автомобиль NIVA загорелся прямо на ходу. Через несколько мгновений в нем взорвался газовый баллон. В считанные минуты машина сгорела дотла. В результате происшествия никто не пострадал. Водитель и пассажир успели выбежать.
Происшествие случилось недалеко от моста в поселке Щепкин, рядом расположен супермаркет известной торговой сети.
Ранее в Ростове-на-Дону взорвался автомобиль. Рядом находились другие автомобили, водители успели их отогнать. Пожарным потребовалось около 20 минут, чтобы потушить возгорание.