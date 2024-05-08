Взрыв прогремел у моста в Аксайском районе

Очевидцы сообщили, что автомобиль NIVA загорелся прямо на ходу. Через несколько мгновений в нем взорвался газовый баллон. В считанные минуты машина сгорела дотла. В результате происшествия никто не пострадал. Водитель и пассажир успели выбежать.