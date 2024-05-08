Юрист Габович рассказал, как ростовчанам не остаться без работы после обучения в вузе

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
Юрист разъясняет, что целевое обучение заключается в том, что при поступлении студента в университет заключается договор с потенциальным заказчиком. С тем, к кому молодой специалист пойдет работать после завершения обучения и получения диплома.
Таким образом, будущий работодатель обеспечивает студенту получение образования — то есть платит за учебу. А студент после получения диплома обязуется отработать на предприятии определенный срок.
«С мая 2024 года все заказчики будут публиковать информацию о возможности заключить договор на обучение на специальном сайте федеральной службы по труду и занятости, который называется „Работа России“. Прежде здесь публиковались вакансии. А теперь будет размешаться и информация о возможности заключения договора по целевому обучению», — отмечает Антон Габович.
По словам собеседника, в рамках целевого обучения подготавливают в большинстве случаев медицинских работников и учителей. Однако так могут обеспечить себя специалистами и частные фирмы.
«Это очень удобное нововведение. Теперь любой желающий сможет посмотреть, какие специалисты востребованы, изучить нюансы профессии и откликнуться на эту возможность», — резюмирует эксперт.
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