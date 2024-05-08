За год работодатели подняли зарплаты в Ростове на 15%

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
В целом по России предлагаемые соискателям зарплаты увеличились на 10% год к году. Для Ростова показатель составил 15%. Средний доход, указанный в вакансиях в столице региона, сейчас составляет 56 671 рубль.
Город занял четвертое место в России по приросту зарплатных предложений, уступив Ставрополю, Краснодару и Барнаулу.
Аналитики объясняют рост зарплат дефицитом квалифицированных специалистов. Они уезжают за высокими доходами в Москву и Санкт-Петербург. В регионах работодатели вынуждены конкурировать за соискателей, привлекая их в том числе большими зарплатами.
Объясняется рост предлагаемых доходов и развитием ряда отраслей. Например, приток денег и инвестиций в строительство влияет и на зарплаты специалистов.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области работодатели массово набирают операторов БПЛА.