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Published Сегодня, 07:24

Modified Сегодня, 07:26

Updated Сегодня, 07:26

За год работодатели подняли зарплаты в Ростове на 15%

За год работодатели подняли зарплаты в Ростове на 15%

8 мая 2024, 07:24
Фото: Изображение Midjourney
За год работодатели подняли зарплаты в Ростове на 15%
Ростов занял четвертое место по росту зарплатных предложений за год, сообщили аналитики «Авито Работа» корреспонденту RostovGazeta.

В целом по России предлагаемые соискателям зарплаты увеличились на 10% год к году. Для Ростова показатель составил 15%. Средний доход, указанный в вакансиях в столице региона, сейчас составляет 56 671 рубль.

Город занял четвертое место в России по приросту зарплатных предложений, уступив Ставрополю, Краснодару и Барнаулу.

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Аналитики объясняют рост зарплат дефицитом квалифицированных специалистов. Они уезжают за высокими доходами в Москву и Санкт-Петербург. В регионах работодатели вынуждены конкурировать за соискателей, привлекая их в том числе большими зарплатами.

Объясняется рост предлагаемых доходов и развитием ряда отраслей. Например, приток денег и инвестиций в строительство влияет и на зарплаты специалистов.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области работодатели массово набирают операторов БПЛА.

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