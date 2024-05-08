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Published Сегодня, 11:15

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Updated Сегодня, 11:17

Запрет на продажу алкоголя введут в Ростовской области в мае

Запрет на продажу алкоголя введут в Ростовской области в мае

8 мая 2024, 11:15
Фото: 1MI
Запрет на продажу алкоголя введут в Ростовской области в мае
24 мая в Ростовской области запретят продажу алкогольных напитков, напомнили в Департаменте потребительского рынка.

Последние звонки в школах области прозвенят в пятницу, 24 мая. По закону, в дни детских праздников вводится запрет на продажу алкоголя. Купить его также нельзя будет в дни выпускных, получения аттестатов и международный день защиты детей 1 июня.

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Владельцев магазинов предупредили о наказании в случае нарушения запрета. Им грозит статья об административном правонарушении.

Ранее RostovGazeta выяснила, сколько в Ростове стоит подготовка к сдаче ЕГЭ и поступление в вузы. О тратах на подготовку к экзаменам рассказали родители выпускников.

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