Запрет на продажу алкоголя введут в Ростовской области в мае

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
Последние звонки в школах области прозвенят в пятницу, 24 мая. По закону, в дни детских праздников вводится запрет на продажу алкоголя. Купить его также нельзя будет в дни выпускных, получения аттестатов и международный день защиты детей 1 июня.
Владельцев магазинов предупредили о наказании в случае нарушения запрета. Им грозит статья об административном правонарушении.
Ранее RostovGazeta выяснила, сколько в Ростове стоит подготовка к сдаче ЕГЭ и поступление в вузы. О тратах на подготовку к экзаменам рассказали родители выпускников.