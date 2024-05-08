Знаки навигации с аудиогидом установили на улицах Таганрога

Чтобы пройти весь маршрут, потребуется около двух часов. Однако пользователю не обязательно проходить весь путь целиком, так как для каждого объекта имеется отдельный аудиоподкаст. Пользователь может отобрать только те места, которые его наиболее заинтересуют.