Знаки навигации с аудиогидом установили на улицах Таганрога

Posted 8 мая, 15:04
Published 8 мая, 15:04
Modified Сегодня, 18:11
Updated Сегодня, 18:11
Если пройти по ссылке, зашитой в коде, то откроется бесплатный аудиогид по городу. Этот проект реализовали совместно с городской администрацией на базе HiFi-стриминга Звук.
Аудиогид представляет собой индивидуальную экскурсию в удобное время и в комфортном для слушателя темпе. Гид расскажет интересные факты, которые связаны с Таганрогом, в том числе про дворцы, дома помещиков, тенистые аллеи и другие территории, ассоциируемые с известными историческими личностями.
Чтобы пройти весь маршрут, потребуется около двух часов. Однако пользователю не обязательно проходить весь путь целиком, так как для каждого объекта имеется отдельный аудиоподкаст. Пользователь может отобрать только те места, которые его наиболее заинтересуют.
Заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Лия Кикичева рассказала, что цифровизация туристических сервисов становится важным направлением в развитии индустрии гостеприимства. При помощи гида жители и гости города смогут лучше познакомиться с его богатой историей, которой уже более трех веков. Для удобства туристов установлены навигационные знаки, которые предлагают полный маршрут для прогулки.
Лия Кикичева предложила всем посетить уникальные места с их аудиогидом, а также прокатиться на современном трамвае, рассмотреть граффити уличных художников на Дзержинского и посетить драмтеатр — это как минимум для уикенда на родине Чехова.
Маркетолог немузыкального направления HiFi-стриминга Звук Екатерина Щенева сообщила, что слушатели смогут ощутить пульс города через аудиоэкскурсии. Гид расскажет о всех основных достопримечательностях Таганрога, а пользователь самостоятельно решит, что посмотреть и какие аудиоматериалы прослушать.