Двери заварили в общежитии, которое штурмовали ростовчане

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Напомним, что частичное обрушение пятиэтажного общежития произошло в начале этого года. Тогда жильцы были вынуждены в спешном порядке покинуть свои квартиры, оказавшись на морозе. Собственники жилья сообщают, что не могут забрать из своих квартир ценную технику и личные вещи, такие как семейные фотографии и медали ветеранов.
В четверг, 9 мая, уже бывшие жильцы ворвались в здание, после чего забрали свое имущество. А на место приезжали сотрудники полиции.
Корреспондент RostovGazeta рассказал, что в целом все прошло спокойно. А теперь в здании снова заварили двери, чтобы больше сюда никто не попал.
Добавим, что официальной информации о случившемся не было, она уточняется.