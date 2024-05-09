Двери заварили в общежитии, которое штурмовали ростовчане

Напомним, что частичное обрушение пятиэтажного общежития произошло в начале этого года. Тогда жильцы были вынуждены в спешном порядке покинуть свои квартиры, оказавшись на морозе. Собственники жилья сообщают, что не могут забрать из своих квартир ценную технику и личные вещи, такие как семейные фотографии и медали ветеранов.