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Двери заварили в общежитии, которое штурмовали ростовчане

Двери заварили в общежитии, которое штурмовали ростовчане

9 мая 2024, 13:31
Фото: RostovGazeta
В Ростове-на-Дону заварили двери в здании на улице Нариманова, которое начало разрушаться, сообщает корреспондент RostovGazeta.

Напомним, что частичное обрушение пятиэтажного общежития произошло в начале этого года. Тогда жильцы были вынуждены в спешном порядке покинуть свои квартиры, оказавшись на морозе. Собственники жилья сообщают, что не могут забрать из своих квартир ценную технику и личные вещи, такие как семейные фотографии и медали ветеранов.

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В четверг, 9 мая, уже бывшие жильцы ворвались в здание, после чего забрали свое имущество. А на место приезжали сотрудники полиции.

Корреспондент RostovGazeta рассказал, что в целом все прошло спокойно. А теперь в здании снова заварили двери, чтобы больше сюда никто не попал.

Добавим, что официальной информации о случившемся не было, она уточняется.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Общежитие#Ростов#Жильцы#Личные вещи#Нариманова#Дону
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