Грузовикам будут запрещать въезжать в Ростов-на-Дону с 1 июня

Posted Сегодня, 15:54
Published Сегодня, 15:54
Modified Сегодня, 16:07
Updated Сегодня, 16:07
Здесь говорится о машинах грузоподъемностью свыше 3,5 тонны. Все ограничения начнут действовать с 1 июня.
Этот транспорт не сможет въезжать на территорию донской столицы на улицах Щепкинское шоссе, Малое Зеленое Кольцо и проспекте Шолохова шоссе. Речь идет при движении со стороны поселка Янтарный.
Также это касается проспекта 40-летия Победы со стороны Аксая и улицы Кумженская. Запреты будут вводить ежедневно с 07:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00.
Ранее стало известно, что для автомобилистов заезд в Ростов через Западный мост будет открыт не ранее 12 июня.
До этого появилась информация, что в донском регионе за нарушения водителей самокатов могут начать штрафовать на 800 рублей.