rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:54

Published Сегодня, 15:54

Modified Сегодня, 16:07

Updated Сегодня, 16:07

Грузовикам будут запрещать въезжать в Ростов-на-Дону с 1 июня

Грузовикам будут запрещать въезжать в Ростов-на-Дону с 1 июня

9 мая 2024, 15:54
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону введут ограничения на въезд грузовых автомобилей на территорию города, рассказали в Департаменте транспорта.

Здесь говорится о машинах грузоподъемностью свыше 3,5 тонны. Все ограничения начнут действовать с 1 июня.

Этот транспорт не сможет въезжать на территорию донской столицы на улицах Щепкинское шоссе, Малое Зеленое Кольцо и проспекте Шолохова шоссе. Речь идет при движении со стороны поселка Янтарный.

На Западном подъезде к Ростову изменят схему движения
Узнать подробнее

Также это касается проспекта 40-летия Победы со стороны Аксая и улицы Кумженская. Запреты будут вводить ежедневно с 07:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00.

Ранее стало известно, что для автомобилистов заезд в Ростов через Западный мост будет открыт не ранее 12 июня.

До этого появилась информация, что в донском регионе за нарушения водителей самокатов могут начать штрафовать на 800 рублей.

Читайте также:
На Западном подъезде к Ростову изменят схему движенияДвижение ограничат на Портовой в Ростове-на-Дону с 13 маяДвижение трамваев парализовано в Ростове-на-Дону из-за серьезного ДТП
#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ограничения#Грузовики
Подпишитесь
Ростовчане пошли на штурм обрушившегося общежития на Нариманова
Сегодня, 06:29
Появились кадры с парада Победы в Ростове-на-Дону
Сегодня, 08:38
Таксист в Ростове-на-Дону устроил массовое ДТП с двумя пострадавшими
Сегодня, 07:51
Ростовчане пришли на парад Победы, несмотря на запрет
Сегодня, 07:40
Стало известно, какой салют устроят в Ростове-на-Дону на 9 Мая
Сегодня, 06:57
Ростовской епархии разрешили отремонтировать здание недалеко от мэрии
Сегодня, 05:27
"