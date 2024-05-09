Необычное явление в небе заметили жители Ростовской области

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
В частности, о необычном явлении рассказали жители Зернограда. Также они разместили в Интернете фотографию гало.
«Гало очень нехороший знак. После него сильные ветра», — написали пользователи в комментариях.
Гало — это атмосферное оптическое явление, которое проявляется в виде светящегося кольца или пятна вокруг светового источника, такого как солнце или луна. Оно обычно наблюдается в облачных условиях, когда тонкие ледяные кристаллы или капли воды в атмосфере рассеивают свет.
До этого яркая вспышка из космоса испугала жителей Ростова.
Ранее космонавт из Ростовской области Николай Чуб отправил послание с орбиты.