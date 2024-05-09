Необычное явление в небе заметили жители Ростовской области

Гало — это атмосферное оптическое явление, которое проявляется в виде светящегося кольца или пятна вокруг светового источника, такого как солнце или луна. Оно обычно наблюдается в облачных условиях, когда тонкие ледяные кристаллы или капли воды в атмосфере рассеивают свет.