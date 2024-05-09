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Posted Сегодня, 12:48

Published Сегодня, 12:48

Modified Сегодня, 12:50

Updated Сегодня, 12:50

Жители Ростовской области заметили в небе гало

Необычное явление в небе заметили жители Ростовской области

9 мая 2024, 12:48
Фото: Изображение Midjourney

Жители Ростовской области заметили в небе гало

Жители Ростовской области в четверг, 9 мая, увидели в небе гало, об этом они рассказали в соцсетях.

В частности, о необычном явлении рассказали жители Зернограда. Также они разместили в Интернете фотографию гало.

«Гало очень нехороший знак. После него сильные ветра», — написали пользователи в комментариях.

Фото: Это Ростов — ТГ

Гало — это атмосферное оптическое явление, которое проявляется в виде светящегося кольца или пятна вокруг светового источника, такого как солнце или луна. Оно обычно наблюдается в облачных условиях, когда тонкие ледяные кристаллы или капли воды в атмосфере рассеивают свет.

До этого яркая вспышка из космоса испугала жителей Ростова.

Ранее космонавт из Ростовской области Николай Чуб отправил послание с орбиты.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Соцсети#Гало
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