Открытие пляжа в парке «Дружба» в Ростове оказалось под угрозой срыва

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Заказчиком выполнения работ выступал парк «Дружба», а исполнителя хотели выбрать в рамках электронного аукциона. Начальная стоимость контракта составляла почти два миллиона рублей.
Однако на аукцион не было подано ни одной заявки. Теперь объявили еще один конкурс на такую же сумму.
Работы предстоит выполнять с момента подписания контракта до 31 декабря 2024 года. Нужно будет проводить дезинсекцию и дератизацию территории пляжа, лабораторное исследование песка.
Кроме того, на этой территории установят профилактические стенды.
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