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Published Сегодня, 06:01

Modified Сегодня, 09:07

Updated Сегодня, 09:07

Никто не захотел приводить в порядок пляж в Ростове-на-Дону за 2 млн рублей

Открытие пляжа в парке «Дружба» в Ростове оказалось под угрозой срыва

9 мая 2024, 06:01
Фото: Изображение Midjourney

Никто не захотел приводить в порядок пляж в Ростове-на-Дону за 2 млн рублей

В Ростове-на-Дону не смогли найти подрядчика для содержания пляжа на улице Капустина, говорится в материалах Госзакупок.

Заказчиком выполнения работ выступал парк «Дружба», а исполнителя хотели выбрать в рамках электронного аукциона. Начальная стоимость контракта составляла почти два миллиона рублей.

Однако на аукцион не было подано ни одной заявки. Теперь объявили еще один конкурс на такую же сумму.

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Работы предстоит выполнять с момента подписания контракта до 31 декабря 2024 года. Нужно будет проводить дезинсекцию и дератизацию территории пляжа, лабораторное исследование песка.

Кроме того, на этой территории установят профилактические стенды.

Ранее туроператор назвал самые популярные места для отдыха в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Госзакупки#Контракт#Ростов#Пляж
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