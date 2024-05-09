Около 2,5 тыс человек стали участниками парада Победы в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
В городе состоялся парад Победы, участие в котором приняли расчеты пеших колонн воинских частей. Также прошел расчет Погрануправления ФСБ России по региону.
«Возглавила пеший строй рота барабанщиков от Белокалитвинского Матвея Платова кадетского корпуса», — уточнили в министерстве.
Отмечается, что всего задействовали 2,5 тысячи человек. В качестве зрителей изначально хотели пригласить ветеранов, но после передумали в целях безопасности.
Добавим, что в Новочеркасске в 2024 году парада не было. Вечером в Ростове состоится салют, который начнется в 22 часа. Всего предусмотрено 30 залпов, а организаторами станут военнослужащие.
Ранее стало известно, что в донской столице в честь Дня Победы проведут 14 мини-парадов.