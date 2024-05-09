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Около 2,5 тыс человек стали участниками парада Победы в Ростове-на-Дону

Около 2,5 тыс человек стали участниками парада Победы в Ростове-на-Дону

9 мая 2024, 10:30
Фото: Минобороны РФ
В Ростове-на-Дону в четверг, 9 мая, в парадном строю прошли около 2,5 тысячи человек, сообщили в Минобороны РФ.

В городе состоялся парад Победы, участие в котором приняли расчеты пеших колонн воинских частей. Также прошел расчет Погрануправления ФСБ России по региону.

«Возглавила пеший строй рота барабанщиков от Белокалитвинского Матвея Платова кадетского корпуса», — уточнили в министерстве.

Отмечается, что всего задействовали 2,5 тысячи человек. В качестве зрителей изначально хотели пригласить ветеранов, но после передумали в целях безопасности.

Фото: Минобороны РФ

Добавим, что в Новочеркасске в 2024 году парада не было. Вечером в Ростове состоится салют, который начнется в 22 часа. Всего предусмотрено 30 залпов, а организаторами станут военнослужащие.

Ранее стало известно, что в донской столице в честь Дня Победы проведут 14 мини-парадов.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Минобороны РФ#Парад победы
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