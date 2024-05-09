Появились кадры с парада Победы в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
В этом году парад решили не проводить в Новочеркасске, но в Ростове-на-Дону он состоятся. Изначально планировали пригласить ветеранов, но позже отказались от этой идеи в целях безопасности.
Несмотря на это, люди все равно пришли посмотреть на технику. Кроме того, трансляция парада была в Интернете.
Во время парада показали расчеты ПВО, а также ракетные комплексы. В том числе «Искандер».
Парад завершился выступлением сводного оркестра. После этого участники шествия покинули Театральную площадь.
Ранее стало известно, какой салют устроят в Ростове-на-Дону на 9 Мая.