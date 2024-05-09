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Posted Сегодня, 08:38

Published Сегодня, 08:38

Modified Сегодня, 08:40

Updated Сегодня, 08:40

В Ростове-на-Дону завершился парад Победы

Появились кадры с парада Победы в Ростове-на-Дону

9 мая 2024, 08:38
Фото: Правительство РО

В Ростове-на-Дону завершился парад Победы

В Ростове-на-Дону состоялся парад Победы, на котором показали различные виды техники.

В этом году парад решили не проводить в Новочеркасске, но в Ростове-на-Дону он состоятся. Изначально планировали пригласить ветеранов, но позже отказались от этой идеи в целях безопасности.

Несмотря на это, люди все равно пришли посмотреть на технику. Кроме того, трансляция парада была в Интернете.

Фото: Правительство РО

Во время парада показали расчеты ПВО, а также ракетные комплексы. В том числе «Искандер».

Парад завершился выступлением сводного оркестра. После этого участники шествия покинули Театральную площадь.

Ранее стало известно, какой салют устроят в Ростове-на-Дону на 9 Мая.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Техника#Парад победы
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