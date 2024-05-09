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Posted Сегодня, 17:45

Published Сегодня, 17:45

Modified Сегодня, 17:47

Updated Сегодня, 17:47

Солнечные дни в Ростове-на-Дону начнутся с 10 мая

Ростовчанам назвали даты солнечных дней в мае

9 мая 2024, 17:45
Фото: Изображение Midjourney

Солнечные дни в Ростове-на-Дону начнутся с 10 мая

В Ростове-на-Дону в ближайшие три дня будет солнечная и теплая погода, сообщили синоптики.

В пятницу, 10 мая, температура составит +18 градусов, осадков не будет. В субботу она поднимется до +22 градусов, а в воскресенье снова опустится до +18 градусов.

Добавим, что ветер может усилиться до трех метров в секунду. А по ночам температура будет опускаться до +5 градусов.

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С понедельника, 13 мая, начнется облачная погода, термометры покажут +17 градусов. Во вторник станет немного холоднее.

Согласно прогнозам синоптиков, осадков в начале следующей недели не будет.

Ранее третья по силе за 2024 год магнитная буря обрушилась на Ростовскую область.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Прогноз погоды#Солнечная погода#Теплая погода
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