Ростовчанам назвали даты солнечных дней в мае

Posted Сегодня, 17:45
Published Сегодня, 17:45
Modified Сегодня, 17:47
Updated Сегодня, 17:47
В пятницу, 10 мая, температура составит +18 градусов, осадков не будет. В субботу она поднимется до +22 градусов, а в воскресенье снова опустится до +18 градусов.
Добавим, что ветер может усилиться до трех метров в секунду. А по ночам температура будет опускаться до +5 градусов.
С понедельника, 13 мая, начнется облачная погода, термометры покажут +17 градусов. Во вторник станет немного холоднее.
Согласно прогнозам синоптиков, осадков в начале следующей недели не будет.
Ранее третья по силе за 2024 год магнитная буря обрушилась на Ростовскую область.