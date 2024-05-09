Ростовчане пошли на штурм обрушившегося общежития на Нариманова

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
Напомним, что пятиэтажное общежитие частично обрушилось в конце января. Тогда жильцы в экстренном порядке выбегали на холод. Собственники жилья рассказывают, что не могут забрать из дома дорогую технику и личные вещи, например, семейные фотографии и медали ветеранов.
Теперь корреспондент рассказал, что бывшие жильцы дома с утра в четверг, 9 мая, сломали замки и ворвались внутрь здания. Они выносят технику и свои вещи. На место уже прибыли сотрудники полиции.
«Горожане договорились в чате, после чего приехали к дому с кувалдами. Они открыли двери и ворвались внутрь, а теперь собирают свои вещи», — уточнил корреспондент.
Он добавил, что люди продолжают выносить свое имущество, но ситуация в целом спокойная. Сотрудники полиции пытаются им помешать в этом, но ростовчане заявляют, что нарушены их права.
Официальной информации о случившемся пока не поступало.