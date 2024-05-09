rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:29

Published Сегодня, 06:29

Modified Сегодня, 09:51

Updated Сегодня, 09:51

Ростовчане пошли на штурм обрушившегося общежития на Нариманова

Ростовчане пошли на штурм обрушившегося общежития на Нариманова

9 мая 2024, 06:29
Фото: RostovGazeta
Жители Ростова-на-Дону ворвались в здание на улице Нариманова, где они проживали до частичного обрушения, сообщает корреспондент RostovGazeta.

Напомним, что пятиэтажное общежитие частично обрушилось в конце января. Тогда жильцы в экстренном порядке выбегали на холод. Собственники жилья рассказывают, что не могут забрать из дома дорогую технику и личные вещи, например, семейные фотографии и медали ветеранов.

Теперь корреспондент рассказал, что бывшие жильцы дома с утра в четверг, 9 мая, сломали замки и ворвались внутрь здания. Они выносят технику и свои вещи. На место уже прибыли сотрудники полиции.

Фото: RostovGazeta

«Горожане договорились в чате, после чего приехали к дому с кувалдами. Они открыли двери и ворвались внутрь, а теперь собирают свои вещи», — уточнил корреспондент.

Он добавил, что люди продолжают выносить свое имущество, но ситуация в целом спокойная. Сотрудники полиции пытаются им помешать в этом, но ростовчане заявляют, что нарушены их права.

Официальной информации о случившемся пока не поступало.

Читайте также:
В Ростове-на-Дону начали обследовать обрушившееся общежитие на НаримановаВ Ростове по Нариманова люди ходят с шокерами, чтобы защититься от стаи собакГолубев заявил о планах снести обрушившийся дом на Нариманова в Ростове-на-Дону
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Обрушение#Общежитие#Нариманова#Происшествия
Подпишитесь
Шойгу приказал дать салют в Ростове-на-Дону
Сегодня, 09:00
Появились кадры с парада Победы в Ростове-на-Дону
Сегодня, 08:38
Таксист в Ростове-на-Дону устроил массовое ДТП с двумя пострадавшими
Сегодня, 07:51
Ростовчане пришли на парад Победы, несмотря на запрет
Сегодня, 07:40
Стало известно, какой салют устроят в Ростове-на-Дону на 9 Мая
Сегодня, 06:57
Ростовской епархии разрешили отремонтировать здание недалеко от мэрии
Сегодня, 05:27
"