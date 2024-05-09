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Ростовчане пришли на парад Победы, несмотря на запрет

Ростовчане пришли на парад Победы, несмотря на запрет

9 мая 2024, 07:40
Фото: 1MI
Жители Ростова-на-Дону в четверг, 9 мая, пришли на парад Победы, хотя его решили провести без зрителей, сообщили горожане в соцсетях.

Напомним, что изначально в качестве зрителей хотели пригласить ветеранов ВОВ. Однако позже отказались от этой идеи, а причиной стали меры безопасности.

«Зрителей на парад пришло достаточно много, несмотря на запрет», — написали теперь ростовчане.

«Это хорошо, что много людей», — заявили горожане.

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«Не нужны запреты в такой великий праздник. Все правильно», — пишут местные жители.

До этого стало известно, какой салют устроят в Ростове-на-Дону на 9 Мая. Материал на эту тему читайте по ссылке.

Также появилась информация, что Ростове-на-Дону в честь 9 Мая запустят трамвай по маршруту «Великий путь Победы».

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Запрет#Парад победы#Зрители#Ветераны ВОВ
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