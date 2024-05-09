Ростовчане пришли на парад Победы, несмотря на запрет

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
Напомним, что изначально в качестве зрителей хотели пригласить ветеранов ВОВ. Однако позже отказались от этой идеи, а причиной стали меры безопасности.
«Зрителей на парад пришло достаточно много, несмотря на запрет», — написали теперь ростовчане.
«Это хорошо, что много людей», — заявили горожане.
«Не нужны запреты в такой великий праздник. Все правильно», — пишут местные жители.
До этого стало известно, какой салют устроят в Ростове-на-Дону на 9 Мая. Материал на эту тему читайте по ссылке.
Также появилась информация, что Ростове-на-Дону в честь 9 Мая запустят трамвай по маршруту «Великий путь Победы».