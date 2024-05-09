rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:27

Published Сегодня, 05:27

Modified Сегодня, 05:29

Updated Сегодня, 05:29

Ростовской епархии разрешили отремонтировать здание недалеко от мэрии

Ростовской епархии разрешили отремонтировать здание недалеко от мэрии

9 мая 2024, 05:27
Фото: 1MI
Проект капремонта «Здания городских торговых корпусов» в Ростове-на-Дону получил положительное заключение госэкспертизы, говорится на портале Единого государственного реестра заключений.

Речь идет об объекте культурного наследия регионального значения. Его хотят приспособить для современного использования.

Само здание расположено на улице Московская, 56, недалеко находится администрация города. В качестве застройщика указана Ростовская-на-Дону епархия.

В Ростовской области закончили ремонт дороги к Луганску
Узнать подробнее

Когда именно пройдут работы, не раскрывается.

Ранее стало известно, что в донском регионе пообещали привести в порядок две тысячи домов в 2024 году.

До этого власти рассказали, по какой причине не нашли компании для капремонта в Ростове и области.

Читайте также:
Чиновница в Азове дала разрешение на строительство взамен на ремонт в квартиреВ Ростовской области закончили ремонт дороги к ЛуганскуРемонт дороги в переулке 1-м Машиностроительном в Ростове обошелся в 71 млн рублей
#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ремонт#Здание#Московская улица#Ростовской епархии
Подпишитесь
Шойгу приказал дать салют в Ростове-на-Дону
Сегодня, 09:00
Появились кадры с парада Победы в Ростове-на-Дону
Сегодня, 08:38
Таксист в Ростове-на-Дону устроил массовое ДТП с двумя пострадавшими
Сегодня, 07:51
Ростовчане пришли на парад Победы, несмотря на запрет
Сегодня, 07:40
Стало известно, какой салют устроят в Ростове-на-Дону на 9 Мая
Сегодня, 06:57
"