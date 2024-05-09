Ростовской епархии разрешили отремонтировать здание недалеко от мэрии

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
Речь идет об объекте культурного наследия регионального значения. Его хотят приспособить для современного использования.
Само здание расположено на улице Московская, 56, недалеко находится администрация города. В качестве застройщика указана Ростовская-на-Дону епархия.
Когда именно пройдут работы, не раскрывается.
Ранее стало известно, что в донском регионе пообещали привести в порядок две тысячи домов в 2024 году.
До этого власти рассказали, по какой причине не нашли компании для капремонта в Ростове и области.