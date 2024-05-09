Шойгу приказал дать салют в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 09:00
Published Сегодня, 09:00
Modified Сегодня, 09:02
Updated Сегодня, 09:02
Салюты в честь 9 Мая запустят в Москве, а также в городах, где есть штабы военных округов. В этот перечень входит Ростов-на-Дону.
Всего предусмотрят 30 залпов холостых выстрелов артиллерийских орудий и пуски фейерверочных изделий салютных установок. Начнется салют в четверг в 22 часа.
Добавим, что в этом году парад Победы не состоялся в Новочеркасске, но его организовали в Ростове. В самом начале предполагалось, что попасть на него смогут ветераны. Однако в целях безопасности пришлось вообще отказаться от зрителей.
Во время парада показали большое количество техники.
Ранее синоптики назвали точную погоду на майских праздниках в Ростове-на-Дону.