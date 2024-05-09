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Шойгу приказал дать салют в Ростове-на-Дону

Шойгу приказал дать салют в Ростове-на-Дону

9 мая 2024, 09:00
Фото: 1MI
Глава Минобороны Сергей Шойгу приказал дать салюты в нескольких городах, в том числе Ростове-на-Дону, сообщили в министерстве.

Салюты в честь 9 Мая запустят в Москве, а также в городах, где есть штабы военных округов. В этот перечень входит Ростов-на-Дону.

Всего предусмотрят 30 залпов холостых выстрелов артиллерийских орудий и пуски фейерверочных изделий салютных установок. Начнется салют в четверг в 22 часа.

Появились кадры с парада Победы в Ростове-на-Дону
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Добавим, что в этом году парад Победы не состоялся в Новочеркасске, но его организовали в Ростове. В самом начале предполагалось, что попасть на него смогут ветераны. Однако в целях безопасности пришлось вообще отказаться от зрителей.

Во время парада показали большое количество техники.

Ранее синоптики назвали точную погоду на майских праздниках в Ростове-на-Дону.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Салют#9 Мая#Минобороны#Шойгу
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