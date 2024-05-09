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Published Сегодня, 05:01

Modified Сегодня, 05:03

Updated Сегодня, 05:03

В Ростове-на-Дону ожидается облачная и теплая погода на майских праздниках

Синоптики назвали точную погоду на майских праздниках в Ростове-на-Дону

9 мая 2024, 05:01
Фото: 1MI

В Ростове-на-Дону ожидается облачная и теплая погода на майских праздниках

В Ростове-на-Дону в ближайшие дни будет сохраняться теплая погода, а температура поднимется до +20 градусов, сообщили синоптики.

В четверг, 9 мая, будет облачная погода, а воздух прогреется до +18 градусов. В пятницу выглянет солнце, термометры покажут такие же значения.

В субботу в городе потеплеет до +21 градуса, в воскресенье — до +20 градусов. В эти дни прогнозируют облачную погоду.

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По прогнозам синоптиков, ко вторнику, 14 мая, похолодает до +17 градусов. В этот день могут пройти дожди, которые завершатся ближе к вечеру.

В среду вернется облачная погода, а температура составит +16 градусов.

Ранее третья по силе за 2024 год магнитная буря обрушилась на Ростовскую область.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Погода#Температура#Синоптики
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