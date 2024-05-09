Синоптики назвали точную погоду на майских праздниках в Ростове-на-Дону

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Published Сегодня, 05:01
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В четверг, 9 мая, будет облачная погода, а воздух прогреется до +18 градусов. В пятницу выглянет солнце, термометры покажут такие же значения.
В субботу в городе потеплеет до +21 градуса, в воскресенье — до +20 градусов. В эти дни прогнозируют облачную погоду.
По прогнозам синоптиков, ко вторнику, 14 мая, похолодает до +17 градусов. В этот день могут пройти дожди, которые завершатся ближе к вечеру.
В среду вернется облачная погода, а температура составит +16 градусов.
Ранее третья по силе за 2024 год магнитная буря обрушилась на Ростовскую область.