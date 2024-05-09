Стало известно, когда начнутся похолодания в Ростовской области

Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
В пятницу будет солнечно, и термометры покажут около +20 градусов. В субботу температура в городе поднимется до +21 градуса, а в воскресенье до +20 градусов. В эти дни ожидается облачная погода.
Согласно прогнозам синоптиков, к вторнику, 14 мая, температура снизится до +17 градусов. В этот день возможны дожди, которые закончатся ближе к вечеру.
В среду вернется облачная погода, и термометры покажут уже +16 градусов. Осадков в этот день ждать не стоит.
Ранее эколог рассказал, какие территории донского региона может затопить при паводках. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.