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Posted Сегодня, 14:46

Published Сегодня, 14:46

Modified Сегодня, 14:48

Updated Сегодня, 14:48

Похолодания начнутся в Ростовской области с 14 мая

Стало известно, когда начнутся похолодания в Ростовской области

9 мая 2024, 14:46
Фото: 1MI

Похолодания начнутся в Ростовской области с 14 мая

В Ростовской области в начале следующей недели может начаться похолодание и температура будет ниже +20 градусов, сообщили синоптики.

В пятницу будет солнечно, и термометры покажут около +20 градусов. В субботу температура в городе поднимется до +21 градуса, а в воскресенье до +20 градусов. В эти дни ожидается облачная погода.

Согласно прогнозам синоптиков, к вторнику, 14 мая, температура снизится до +17 градусов. В этот день возможны дожди, которые закончатся ближе к вечеру.

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В среду вернется облачная погода, и термометры покажут уже +16 градусов. Осадков в этот день ждать не стоит.

Ранее эколог рассказал, какие территории донского региона может затопить при паводках. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Синоптики
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