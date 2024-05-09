Таксист в Ростове-на-Дону устроил массовое ДТП с двумя пострадавшими

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Published Сегодня, 07:51
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В четверг, 9 мая, на улице Портовой водитель такси Renault Logan во время обгона выехал на встречную полосу. Здесь он столкнулся с автомобилем «КамАЗ».
От удара иномарку отбросило на «ВАЗ-2112», который в дальнейшем врезался в грузовик FAW J6. Он был припаркован у края дороги.
«В результате ДТП пострадали пассажир „Рено Логан“ 1985 года рождения и водитель „ВАЗ 2112“ 1955 года рождения», — говорится в публикации.
Отмечается, что сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства.
Ранее массовое ДТП с участием грузовика произошло в Ростовской области.