Центральный аппарат СК проверит задержание активистов в Батайске

Posted Сегодня, 16:53
Published Сегодня, 16:53
Modified Сегодня, 17:02
Updated Сегодня, 17:02
Ранее глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку из-за незаконного привлечения к ответственности активистов. Они помогали дочери пропавшего участника СВО, которая в итоге осталась без жилья.
Кроме того, они разбирались в конфликте между учителем и учащимся в образовательном учреждении Батайска. Теперь Бастрыкин поручил передать в Центральный аппарат материалы проверки по фактам ссоры и задержания активистов.
Отмечается, что это позволит наиболее полно и объективно рассмотреть эту ситуацию.
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Ранее массовую драку устроили водители прямо на трассе в регионе.