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Published Сегодня, 16:53

Modified Сегодня, 17:02

Updated Сегодня, 17:02

Центральный аппарат СК проверит задержание активистов в Батайске

Центральный аппарат СК проверит задержание активистов в Батайске

9 мая 2024, 16:53
Фото: 1MI
В Центральный аппарат СК РФ передадут материалы проверки, которая связана с задержанием активистов в Батайске, сообщили в Следкоме.

Ранее глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку из-за незаконного привлечения к ответственности активистов. Они помогали дочери пропавшего участника СВО, которая в итоге осталась без жилья.

Кроме того, они разбирались в конфликте между учителем и учащимся в образовательном учреждении Батайска. Теперь Бастрыкин поручил передать в Центральный аппарат материалы проверки по фактам ссоры и задержания активистов.

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Отмечается, что это позволит наиболее полно и объективно рассмотреть эту ситуацию.

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Ранее массовую драку устроили водители прямо на трассе в регионе.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Задержание#Активисты
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