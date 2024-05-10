Бастрыкин потребовал разобраться, почему ростовчане выносят вещи из разрушенного дома

Напомним, что пятиэтажка на улице Нариманова в Ростове рухнула в конце января 2024 года. Люди в спешке покидали свое жилье, оставив там личные вещи, одежду и дорогостоящую технику и даже домашних животных. Питомцев достали спасатели и волонтеры почти неделю спустя.