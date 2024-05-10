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Бастрыкин потребовал разобраться, почему ростовчане выносят вещи из разрушенного дома

Бастрыкин потребовал разобраться, почему ростовчане выносят вещи из разрушенного дома

10 мая 2024, 10:05
Фото: rostovgazeta.ru
Бастрыкин потребовал разобраться, почему ростовчане выносят вещи из разрушенного дома

Бастрыкин потребовал доклад о жалобах рухнувшего дома на Нариманова в Ростове

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад об уголовном деле о нарушении прав жильцов разрушенного дома на Нариманова в Ростове-на-Дону.

Напомним, что пятиэтажка на улице Нариманова в Ростове рухнула в конце января 2024 года. Люди в спешке покидали свое жилье, оставив там личные вещи, одежду и дорогостоящую технику и даже домашних животных. Питомцев достали спасатели и волонтеры почти неделю спустя.

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Ранее в СМИ появилась информация о том, что жильцы рухнувшего дома на Нариманова были переселены в маневренный фонд, в квартирах которого разрослась плесень.

Кроме того, люди беспокоятся за сохранность своих вещей и требуют от местной администрации их незамедлительно впустить в аварийный дом, чтобы их забрать.

9 мая несколько бывших жильцов решили забрать свои вещи буквально штурмом, несмотря на присутствие полиции. Они взломали двери и стали выносить технику и другое имущество. Вечером двери в уцелевших подъездах снова заварили.

Следственными органами СК России по Ростовской области по факту нарушения прав жителей расследуется уголовное дело. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Аслану Хуаде представить доклад о ходе расследования уголовного дела и по опубликованным доводам граждан.

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