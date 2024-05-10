Магнитный шторм века накроет Ростовскую область, а продавщица блинов ошпарила ребенка

Posted Сегодня, 16:52
Published Сегодня, 16:52
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Updated Сегодня, 16:54
В Ростовской области сотрудница сети блинных «Вкуснолюбов» напала на несовершеннолетнюю девушку. Инцидент подтвердили и в пресс-службе полиции региона.
В одном из местных телеграм-каналов появилось видео, на котором запечатлен момент ссоры между продавщицей и группой подростков. Конфликт произошел из-за обычного заказа. Женщина настолько разозлилась, что выбежала на улицу и толкнула подростка. Девочка упала и пролила на себя стакан с горячим чаем, который держала в руках.
Telegram-канал Don_Mash сообщает, что отец одного из подростков вступился за ребят и разбил в ларьке стекло. Мама пострадавшей написала заявление на работницу сети.
Отмечается, что сейчас полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.
Магнитная буря четвертого уровня может накрыть регион вечером 10 мая. Примерно в 21.00 мск начнет бушевать сильнейший за последние 20 лет геомагнитный шторм.
Синоптики прогнозируют, что возбуждение магнитосферы превысит пять баллов. А утром 11 мая данные показатели вырастут до семи баллов, однако своего максимума буря достигнет в промежутке с 9 до 12 часов утра. В это время сила магнитного шторма превысит восемь баллов.
Ситуация нормализуется только к вечеру 12 мая.
Руководитель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин, запросил доклад о ходе уголовного дела, связанного с нарушением прав жильцов разрушенного дома на улице Нариманова в Ростове.
Напомним, что в конце января 2024 года в Ростове-на-Дону обрушился один из подъездов в пятиэтажке на улице Нариманова. Люди очень быстро покинули свое жилье. Они оставили дома большую часть личных вещей и даже домашних животных. Если питомцев спасли почти неделю спустя, то сохранность вещей до сих пор остаётся под вопросом.
В связи в этим 9 мая некоторые бывшие жильцы решили самостоятельно забрать свои вещи. Для этого они фактически штурмом взяли здание, несмотря на присутствие сотрудников полиции. Они взломали двери и стали выносить свое имущество.
Ранее стало известно сразу о двух коммунальных авариях в центре Ростова. Жители города остались без горячей воды.