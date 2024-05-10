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Новости Ростовской области за 10 мая

Магнитный шторм века накроет Ростовскую область, а продавщица блинов ошпарила ребенка

10 мая 2024, 16:52
Фото: rostovgazeta.ru
Новости Ростовской области за 10 мая
В Ростовской области ожидается самый мощный за последние 20 лет геомагнитный шторм, тем временем продавец сети «Вкуснолюбов» напала на подростка, а глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал разобраться, почему жильцы штурмуют разрушенный дом и выносят свои вещи.

Схватка из-за блинов

В Ростовской области сотрудница сети блинных «Вкуснолюбов» напала на несовершеннолетнюю девушку. Инцидент подтвердили и в пресс-службе полиции региона.

В одном из местных телеграм-каналов появилось видео, на котором запечатлен момент ссоры между продавщицей и группой подростков. Конфликт произошел из-за обычного заказа. Женщина настолько разозлилась, что выбежала на улицу и толкнула подростка. Девочка упала и пролила на себя стакан с горячим чаем, который держала в руках.

Telegram-канал Don_Mash сообщает, что отец одного из подростков вступился за ребят и разбил в ларьке стекло. Мама пострадавшей написала заявление на работницу сети.

Отмечается, что сейчас полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.

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Геомагнитный шторм века

Магнитная буря четвертого уровня может накрыть регион вечером 10 мая. Примерно в 21.00 мск начнет бушевать сильнейший за последние 20 лет геомагнитный шторм.

Синоптики прогнозируют, что возбуждение магнитосферы превысит пять баллов. А утром 11 мая данные показатели вырастут до семи баллов, однако своего максимума буря достигнет в промежутке с 9 до 12 часов утра. В это время сила магнитного шторма превысит восемь баллов.

Ситуация нормализуется только к вечеру 12 мая.

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Доклад по Нариманова

Руководитель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин, запросил доклад о ходе уголовного дела, связанного с нарушением прав жильцов разрушенного дома на улице Нариманова в Ростове.

Напомним, что в конце января 2024 года в Ростове-на-Дону обрушился один из подъездов в пятиэтажке на улице Нариманова. Люди очень быстро покинули свое жилье. Они оставили дома большую часть личных вещей и даже домашних животных. Если питомцев спасли почти неделю спустя, то сохранность вещей до сих пор остаётся под вопросом.

В связи в этим 9 мая некоторые бывшие жильцы решили самостоятельно забрать свои вещи. Для этого они фактически штурмом взяли здание, несмотря на присутствие сотрудников полиции. Они взломали двери и стали выносить свое имущество.

Ранее стало известно сразу о двух коммунальных авариях в центре Ростова. Жители города остались без горячей воды.

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