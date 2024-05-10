Магнитный шторм века накроет Ростовскую область, а продавщица блинов ошпарила ребенка

Напомним, что в конце января 2024 года в Ростове-на-Дону обрушился один из подъездов в пятиэтажке на улице Нариманова. Люди очень быстро покинули свое жилье. Они оставили дома большую часть личных вещей и даже домашних животных. Если питомцев спасли почти неделю спустя, то сохранность вещей до сих пор остаётся под вопросом.