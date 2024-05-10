Машину просто расплющило: в Новочеркасске в ДТП с автобусом погиб пассажир иномарки

Дорожно-транспортное происшествие случилось в Новочеркасске на улице Гагарина, 101 около 10 вечера. Водитель автобуса ГАЗ-А62R361984 ехал со стороны улицы Луначарского по направлению к спуску Герцена. В это же время ему на встречу двигался автомобиль Mitsubishi Outlander, в котором находилось два человека. Внезапно автобус выехал на встречную полосу и врезался в кроссовер.