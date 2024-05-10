rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:37

Published Сегодня, 08:37

Modified Сегодня, 08:39

Updated Сегодня, 08:39

В Ростовской области автобус расплющил часть машины

Машину просто расплющило: в Новочеркасске в ДТП с автобусом погиб пассажир иномарки

10 мая 2024, 08:37
Фото: УГИБДД по Ростовской области
В Ростовской области автобус расплющил часть машины

В Новочеркасске в ДТП с автобусом погиб пассажир иномарки

В Новочеркасске 9 мая автобус выехал на встречную полосу и врезался в движущийся автомобиль. В результате аварии погиб один человек, еще один получил серьезные травмы, передает УГИБДД по Ростовской области.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в Новочеркасске на улице Гагарина, 101 около 10 вечера. Водитель автобуса ГАЗ-А62R361984 ехал со стороны улицы Луначарского по направлению к спуску Герцена. В это же время ему на встречу двигался автомобиль Mitsubishi Outlander, в котором находилось два человека. Внезапно автобус выехал на встречную полосу и врезался в кроссовер.

Автобус с пассажирами влетел в опору ЛЭП в Ростовской области
Узнать подробнее

Водитель Mitsubishi Outlander 1983 года рождения получила телесные повреждения и была доставлена в больницу. Пассажир скончался на месте от сильных травм еще до прибытия бригады скорой помощи.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Ростове-на-Дону водитель иномарки устроил аварию с участием нескольких автомобилей.

Читайте также:
Трое подростков госпитализированы после лобового ДТП в Ростовской областиВ Таганроге водитель протаранил остановку общественного транспортаСмертельное ДТП с фурами парализовало движение на М-4 в Ростовской области
#Регина Симакова#Ростовская область#ДТП#Новочеркасск#Автобус#Полиция#Транспорт#Авария#Смертельное ДТП#Смертельное ДТП в Ростовской области#Происшествия
Подпишитесь
Ростовчане пошли на штурм обрушившегося общежития на Нариманова
Вчера, 06:29
Появились кадры с парада Победы в Ростове-на-Дону
Вчера, 08:38
Таксист в Ростове-на-Дону устроил массовое ДТП с двумя пострадавшими
Вчера, 07:51
Ростовчане пришли на парад Победы, несмотря на запрет
Вчера, 07:40
Стало известно, какой салют устроят в Ростове-на-Дону на 9 Мая
Вчера, 06:57
Ростовской епархии разрешили отремонтировать здание недалеко от мэрии
Вчера, 05:27
"