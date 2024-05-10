Машину просто расплющило: в Новочеркасске в ДТП с автобусом погиб пассажир иномарки

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
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Дорожно-транспортное происшествие случилось в Новочеркасске на улице Гагарина, 101 около 10 вечера. Водитель автобуса ГАЗ-А62R361984 ехал со стороны улицы Луначарского по направлению к спуску Герцена. В это же время ему на встречу двигался автомобиль Mitsubishi Outlander, в котором находилось два человека. Внезапно автобус выехал на встречную полосу и врезался в кроссовер.
Водитель Mitsubishi Outlander 1983 года рождения получила телесные повреждения и была доставлена в больницу. Пассажир скончался на месте от сильных травм еще до прибытия бригады скорой помощи.
Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее в Ростове-на-Дону водитель иномарки устроил аварию с участием нескольких автомобилей.