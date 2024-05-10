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Published Сегодня, 11:50

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Updated Сегодня, 11:52

Недалеко от Таганрога заметили инверсионные следы 10 мая

Недалеко от Таганрога заметили инверсионные следы 10 мая

10 мая 2024, 11:50
Фото: для иллюстрации / rostovgazeta.ru
Недалеко от Таганрога заметили инверсионные следы 10 мая
Жители села Петрушино недалеко от Таганрога сообщили об инверсионных следах в небе, которые появились около 13 часов 10 мая, видео и фото появились в социальных сетях.

10 мая жители Таганрога и населенных пунктов, расположенных поблизости, заметили необычные белые следы в небе. Люди предположили, что сработала система ПВО.

Однако официальной информации о возможно активации системы противовоздушной обороны не поступало. Ни региональные власти, ни министерство обороны РФ не сообщало о работе военных в Таганроге или в его пригороде. Информация требует уточнения.

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Недалеко от Таганрога заметили инверсионные следы 10 мая
Видео: Фото для иллюстрации / rostovgazeta.ru

Поздним вечером 7 мая жители Таганрога также сообщили о взрывных звуках в небе над городом. Однако и тогда информация о работе ПВО не получила официального подтверждения.

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