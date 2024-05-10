Недалеко от Таганрога заметили инверсионные следы 10 мая

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
10 мая жители Таганрога и населенных пунктов, расположенных поблизости, заметили необычные белые следы в небе. Люди предположили, что сработала система ПВО.
Однако официальной информации о возможно активации системы противовоздушной обороны не поступало. Ни региональные власти, ни министерство обороны РФ не сообщало о работе военных в Таганроге или в его пригороде. Информация требует уточнения.
Поздним вечером 7 мая жители Таганрога также сообщили о взрывных звуках в небе над городом. Однако и тогда информация о работе ПВО не получила официального подтверждения.