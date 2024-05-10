Опасный уровень УФ-излучения угрожает жителям Ростова-на-Дону

Posted Сегодня, 14:11
Published Сегодня, 14:11
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
С 10 по 12 мая УФ-индекс поднимется до 10 баллов. Так, в пятницу 10 мая ожидается безоблачная и солнечная погода. В этот день уровень излучения будет очень опасный, он достигнет 8 баллов. Пагубное воздействие солнца прекратится только к 18.00.
В субботу, 11 мая синоптики прогнозируют восьмибалльное ультрафиолетовое излучение. В этот день вплоть до заказа стоит избегать прямых солнечных лучей. Рекомендуется находиться в тени и использовать SPF-крем.
А в воскресенье, 12 мая ситуация ухудшится. Уже в 9 утра ожидается высокий уровень УФ-излучения Солнца. Он будет равен шести баллам. К 12.00 дня он поднимется до 10 баллов из 11 возможных. Подобная величина считается очень опасной и близкой к экстремальной. Только к 15.00 это значение опустится до 7 баллов, но безопасно находиться на солнце можно будет только после 18.00.
Напомним, что необходимо защищаться от Солнца, то есть меньше находиться под прямыми его лучами, носить светлую одежду, пользоваться солнцезащитным кремом и прятаться в тень.
Ранее стало известно, что с 10 мая Ростовскую область накроет сильнейший за последние 20 лет геомагнитный шторм.