Опасный уровень УФ-излучения угрожает жителям Ростова-на-Дону

А в воскресенье, 12 мая ситуация ухудшится. Уже в 9 утра ожидается высокий уровень УФ-излучения Солнца. Он будет равен шести баллам. К 12.00 дня он поднимется до 10 баллов из 11 возможных. Подобная величина считается очень опасной и близкой к экстремальной. Только к 15.00 это значение опустится до 7 баллов, но безопасно находиться на солнце можно будет только после 18.00.