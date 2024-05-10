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Published Сегодня, 20:09

Modified Сегодня, 20:11

Updated Сегодня, 20:11

Полярное сияние увидели жители Ростовской области 10 мая

Полярное сияние увидели жители Ростовской области 10 мая

10 мая 2024, 20:09
Фото: Социальные сети
Полярное сияние увидели жители Ростовской области 10 мая
Вечером 10 мая жители Ростовской области стали свидетелями редкого природного явления, связанного с солнечной активностью, о необычном свечении в небе сообщили очевидцы из разных городов региона.

О сиянии сообщили жители Ростова, Шахт, Каменска-Шахтинского, Новочеркасска, а также других городов и районов Ростовской области. Люди рассказывают, что их поразило окрашенное в различные цвета небо. Подобное свечение является редким явлением для региона.

Снимками в Сети делятся жители Челябинской, Свердловской, областей, а также Башкирии, Ставрополья и Крыма.

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Причина полярного сияния в сильнейшей магнитной буре. 9 мая были зафиксированы мощные вспышки на Солнце, из-за которых на Земле впервые за многие годы началась буря класса G4, и она будет продолжаться около 40 часов.

Полярное сияние в Шолоховском районеПолярное сияние в Шолоховском районе
Полярное сияние в ШахтахПолярное сияние в Шахтах
Полярное сияние в Ростовской областиПолярное сияние в Ростовской области
Полярное сияние в Шолоховском районе
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