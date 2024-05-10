Полярное сияние увидели жители Ростовской области 10 мая

О сиянии сообщили жители Ростова, Шахт, Каменска-Шахтинского, Новочеркасска, а также других городов и районов Ростовской области. Люди рассказывают, что их поразило окрашенное в различные цвета небо. Подобное свечение является редким явлением для региона.