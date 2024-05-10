Полярное сияние увидели жители Ростовской области 10 мая

Posted Сегодня, 20:09
Published Сегодня, 20:09
Modified Сегодня, 20:11
Updated Сегодня, 20:11
О сиянии сообщили жители Ростова, Шахт, Каменска-Шахтинского, Новочеркасска, а также других городов и районов Ростовской области. Люди рассказывают, что их поразило окрашенное в различные цвета небо. Подобное свечение является редким явлением для региона.
Снимками в Сети делятся жители Челябинской, Свердловской, областей, а также Башкирии, Ставрополья и Крыма.
Причина полярного сияния в сильнейшей магнитной буре. 9 мая были зафиксированы мощные вспышки на Солнце, из-за которых на Земле впервые за многие годы началась буря класса G4, и она будет продолжаться около 40 часов.