Сильнейший за 20 лет геомагнитный шторм накроет Ростовскую область с 10 мая

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
Магнитная буря выше четвертого уровня может накрыть регион вечером 10 мая. Около 21.00 мск в Ростовской области возбуждение магнитосферы превысит пяти баллов. К утру 11 мая магнитная буря достигнет семи баллов из 11 возможных. А пик возмущения геомагнитного поля придется с 09.00 до 12.00 мск, тогда сила магнитного шторма превысит восемь баллов.
В норму геомагнитное поле придет только к 18.00 мск 12 мая.
При этом, по данным ведущего специалиста «Фобоса» Михаила Леуса, впервые за 20 лет на Земле прогнозируется магнитная буря высшего пятого уровня. С 7 по 9 мая Солнце выбросило в сторону Земли четыре крупнейших облака плазмы, — сообщает портал «Метеовести».
Ранее синоптики назвали ростовчанам даты солнечных дней в мае.