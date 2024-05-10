Сильнейший за 20 лет геомагнитный шторм накроет Ростовскую область с 10 мая

Магнитная буря выше четвертого уровня может накрыть регион вечером 10 мая. Около 21.00 мск в Ростовской области возбуждение магнитосферы превысит пяти баллов. К утру 11 мая магнитная буря достигнет семи баллов из 11 возможных. А пик возмущения геомагнитного поля придется с 09.00 до 12.00 мск, тогда сила магнитного шторма превысит восемь баллов.