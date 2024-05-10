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Published Сегодня, 09:22

Modified Сегодня, 09:22

Updated Сегодня, 09:22

Сильнейший за 20 лет геомагнитный шторм накроет Ростовскую область с 10 мая

Сильнейший за 20 лет геомагнитный шторм накроет Ростовскую область с 10 мая

10 мая 2024, 09:22
Фото: Изображение Midjourney
Сильнейший за 20 лет геомагнитный шторм накроет Ростовскую область с 10 мая
Самая мощная за последние 20 лет магнитная буря накроет Ростовскую область, начиная с вечера 10 мая, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Магнитная буря выше четвертого уровня может накрыть регион вечером 10 мая. Около 21.00 мск в Ростовской области возбуждение магнитосферы превысит пяти баллов. К утру 11 мая магнитная буря достигнет семи баллов из 11 возможных. А пик возмущения геомагнитного поля придется с 09.00 до 12.00 мск, тогда сила магнитного шторма превысит восемь баллов.

В норму геомагнитное поле придет только к 18.00 мск 12 мая.

Магнитный шторм в Ростовской областиМагнитный шторм в Ростовской области
Магнитный шторм в Ростовской области
Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ
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При этом, по данным ведущего специалиста «Фобоса» Михаила Леуса, впервые за 20 лет на Земле прогнозируется магнитная буря высшего пятого уровня. С 7 по 9 мая Солнце выбросило в сторону Земли четыре крупнейших облака плазмы, — сообщает портал «Метеовести».

Ранее синоптики назвали ростовчанам даты солнечных дней в мае.

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