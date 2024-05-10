СКР возбудил дело после падения с моста автобуса в Санкт-Петербурге и гибели людей

Posted Сегодня, 15:32
Published Сегодня, 15:32
Modified Сегодня, 15:33
Updated Сегодня, 15:33
Ранее сообщалось, что 10 мая около часа дня городской автобус протаранил две машины и вылетел с моста в реку Мойка. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. В салоне общественного транспорта находилось примерно 20 человек. Спасатели оперативно прибыли на место ДТП.
По информации Следкома, в результате трагического инцидента погибли не меньше трех человек, четыре пассажира находятся в состоянии клинической смерти. При этом телегра-каналы сообщают о семи жертвах этого ДТП, однако официально эту информацию пока не подтвердили.
Также известно, что автобус уже достали из реки, а водителя Рахматшоха Курбонова задержали в качестве подозреваемого, с ним уже проводят следственные действия.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу Олегу Бобкову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
Следователи также дадут правовую оценку деятельности компании — перевозчика, которому принадлежало транспортное средство, по соблюдению всех предусмотренных законом требований о безопасности пассажирских перевозок.
Ранее супруга водителя заявила одному из телеграм-каналов, что его заставили выйти в рейс на утро после 20-часовой смены.