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Published Сегодня, 15:32

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СКР возбудил дело после падения с моста автобуса в Санкт-Петербурге и гибели людей

СКР возбудил дело после падения с моста автобуса в Санкт-Петербурге и гибели людей

10 мая 2024, 15:32
Фото: МЧС России
СКР возбудил дело после падения с моста автобуса в Санкт-Петербурге и гибели людей

В Санкт-Петербурге возбудили дело после падения автобуса с моста и гибели людей

Глава СКР Александр Бастрыкин взял под контроль расследование уголовного дела, возбужденного из-за гибели людей в результате падения автобуса с моста в реку Мойка в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что 10 мая около часа дня городской автобус протаранил две машины и вылетел с моста в реку Мойка. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. В салоне общественного транспорта находилось примерно 20 человек. Спасатели оперативно прибыли на место ДТП.

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По информации Следкома, в результате трагического инцидента погибли не меньше трех человек, четыре пассажира находятся в состоянии клинической смерти. При этом телегра-каналы сообщают о семи жертвах этого ДТП, однако официально эту информацию пока не подтвердили.

Также известно, что автобус уже достали из реки, а водителя Рахматшоха Курбонова задержали в качестве подозреваемого, с ним уже проводят следственные действия.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу Олегу Бобкову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

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Следователи также дадут правовую оценку деятельности компании — перевозчика, которому принадлежало транспортное средство, по соблюдению всех предусмотренных законом требований о безопасности пассажирских перевозок.

Ранее супруга водителя заявила одному из телеграм-каналов, что его заставили выйти в рейс на утро после 20-часовой смены.

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#Регина Симакова#ДТП#Автобус#Транспорт#Авария#Санкт-Петербург#Уголовное дело#Смертельное ДТП#Происшествия
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