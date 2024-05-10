Сразу две коммунальные аварии оставили центр Ростова без горячей воды

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
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Так, 10 мая по адресу улица Пушкинская, 119 был обнаружен дефект теплотрассы. Проблему обещают устранить в течение дня, однако все это время не будет горячего водоснабжения. Примерно 40 многоквартирных домов останутся без горячей воды ориентировочно до 20.00.
Похожая авария произошла на улице Максима Горького, 285. Из-за дефекта на теплотрассе горячего водоснабжения не будет в 12 многоэтажках. Работы завершат аналогично к 20.00 мск.
Отметим, что устрашение дефектов на теплотрассы уже занимается бригада ООО «Ростовские тепловые сети».
Ранее стало известно, что в один из поселков в Ростовской области превращается в призрак. Здесь рушатся дома и нет воды.