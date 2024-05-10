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Сразу две коммунальные аварии оставили центр Ростова без горячей воды

Сразу две коммунальные аварии оставили центр Ростова без горячей воды

10 мая 2024, 08:55
Фото: 1MI
Сразу две коммунальные аварии оставили центр Ростова без горячей воды
Более 50 многоэтажек в Кировском районе Ростова-на-Дону лишились горячей воды из-за двух коммунальных аварий, сообщает министр ЖКХ Ростовской области Сергей Сизиков.

Так, 10 мая по адресу улица Пушкинская, 119 был обнаружен дефект теплотрассы. Проблему обещают устранить в течение дня, однако все это время не будет горячего водоснабжения. Примерно 40 многоквартирных домов останутся без горячей воды ориентировочно до 20.00.

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Похожая авария произошла на улице Максима Горького, 285. Из-за дефекта на теплотрассе горячего водоснабжения не будет в 12 многоэтажках. Работы завершат аналогично к 20.00 мск.

Отметим, что устрашение дефектов на теплотрассы уже занимается бригада ООО «Ростовские тепловые сети».

Ранее стало известно, что в один из поселков в Ростовской области превращается в призрак. Здесь рушатся дома и нет воды.

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