Сразу две коммунальные аварии оставили центр Ростова без горячей воды

Так, 10 мая по адресу улица Пушкинская, 119 был обнаружен дефект теплотрассы. Проблему обещают устранить в течение дня, однако все это время не будет горячего водоснабжения. Примерно 40 многоквартирных домов останутся без горячей воды ориентировочно до 20.00.