Стало известно, когда Ростовскую область накроет заморозками

Posted Сегодня, 15:07
Published Сегодня, 15:07
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
В ночное время температура может опуститься до -3 градусов. Осадков в этот период ждать не стоит.
Добавим, что днем в пятницу, 10 мая, максимальная температура составит +19 градусов. Ожидается ясная погода, дождей не будет.
В субботу воздух прогреется до +22 градусов, а в воскресенье температура поднимется до +19 градусов. В начале следующей недели может похолодать до +16 градусов.
Добавим, что в ночь на вторник, 14 мая, прогнозируют дожди, которые завершатся ближе к утру. Дождливой погода также будет в ночь на четверг.
Ранее третья по силе за 2024 год магнитная буря обрушилась на Ростовскую область.