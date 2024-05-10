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Posted Сегодня, 15:07

Published Сегодня, 15:07

Modified Сегодня, 15:07

Updated Сегодня, 15:07

Заморозки ожидаются в Ростовской области 12 мая

Стало известно, когда Ростовскую область накроет заморозками

10 мая 2024, 15:07
Фото: Изображение Midjourney

Заморозки ожидаются в Ростовской области 12 мая

В Ростовской области в ночь на воскресенье, 12 мая, может резко похолодать, сообщили синоптики.

В ночное время температура может опуститься до -3 градусов. Осадков в этот период ждать не стоит.

Добавим, что днем в пятницу, 10 мая, максимальная температура составит +19 градусов. Ожидается ясная погода, дождей не будет.

В субботу воздух прогреется до +22 градусов, а в воскресенье температура поднимется до +19 градусов. В начале следующей недели может похолодать до +16 градусов.

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Добавим, что в ночь на вторник, 14 мая, прогнозируют дожди, которые завершатся ближе к утру. Дождливой погода также будет в ночь на четверг.

Ранее третья по силе за 2024 год магнитная буря обрушилась на Ростовскую область.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Температура#Синоптики#Заморозки
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