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Published Сегодня, 17:24

Modified Сегодня, 17:26

Updated Сегодня, 17:26

Более 1700 жителей Ростовской области обращались в больницу с укусами клещей

Три случая лихорадки Ку выявили в Ростовской области

10 мая 2024, 17:24
Фото: Изображение Midjourney
Более 1700 жителей Ростовской области обращались в больницу с укусами клещей

Почти 700 детей в Ростовской области покусали клещи

По подсчетам Управления Роспотребнадзора по Ростовской области за весь 2024 год в медицинские учреждения обращались 1707 человек с жалобами на укусы клещей, из них 691 ребенок, сообщает ведомство.

Специалисты отмечают, что в Ростовской области располагаются природные очаги клещевых инфекций, которые являются опасными для населения. Так, например, были зарегистрированы три случая Крымской геморрагической лихорадки (КГЛ) — разновидность острого инфекционного заболевания. Также в области были выявлены иксодовый клещевой боррелиоз, он же болезнь Лайма, и три случая заболевания коксиеллезом (лихорадка Ку). Это болезнь, которая сопровождается поражением легких, атипичной пневмонии, гепатитом и многими другими осложнениями.

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Роспотребнадзор напоминает, что отправляясь на природу, необходимо надевать светлую, плотно прилегающую одежду и головные уборы, использовать противоклещевые средства и осматривать себя каждые 15–20 минут. Данные манипуляции помогут сократить риски заражения опасными инфекциями.

Ранее врач рассказал о распространении лихорадки Ку в Ростовской области.

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