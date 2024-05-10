Три случая лихорадки Ку выявили в Ростовской области

Специалисты отмечают, что в Ростовской области располагаются природные очаги клещевых инфекций, которые являются опасными для населения. Так, например, были зарегистрированы три случая Крымской геморрагической лихорадки (КГЛ) — разновидность острого инфекционного заболевания. Также в области были выявлены иксодовый клещевой боррелиоз, он же болезнь Лайма, и три случая заболевания коксиеллезом (лихорадка Ку). Это болезнь, которая сопровождается поражением легких, атипичной пневмонии, гепатитом и многими другими осложнениями.