В Ростове-на-Дону потратили 500 миллионов рублей на ремонт дорог и мостов

Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
Так, общая протяженность обновленных дорог составила более 13 километров, а площадь превысила 181 тысячу квадратных метров. Все ремонтные работы объектов проводятся по специально заключенным муниципальным контрактам. Срок их окончания — 1 октября этого года.
На данный момент завершен комплексный ремонт участков на площади Космонавтов и проспекте Соколова.
Ранее стало известно о том, что в Ростовской области проведут диагностику отремонтированных дорог.