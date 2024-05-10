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В Ростове-на-Дону потратили 500 миллионов рублей на ремонт дорог и мостов

В Ростове-на-Дону потратили 500 миллионов рублей на ремонт дорог и мостов

10 мая 2024, 14:37
Фото: Изображение Midjourney
В Ростове-на-Дону потратили 500 миллионов рублей на ремонт дорог и мостов
Глава Ростовской области Василий Голубев выделил на ремонт дорог в столице региона 500 миллионов рублей. На эти средства в Ростове-на-Дону отремонтировали 15 дорог и четыре моста, сообщил глава городской управы Алексей Логвиненко.

Так, общая протяженность обновленных дорог составила более 13 километров, а площадь превысила 181 тысячу квадратных метров. Все ремонтные работы объектов проводятся по специально заключенным муниципальным контрактам. Срок их окончания — 1 октября этого года.

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На данный момент завершен комплексный ремонт участков на площади Космонавтов и проспекте Соколова.

Ранее стало известно о том, что в Ростовской области проведут диагностику отремонтированных дорог.

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