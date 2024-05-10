В Ростове-на-Дону потратили 500 миллионов рублей на ремонт дорог и мостов

Глава Ростовской области Василий Голубев выделил на ремонт дорог в столице региона 500 миллионов рублей. На эти средства в Ростове-на-Дону отремонтировали 15 дорог и четыре моста, сообщил глава городской управы Алексей Логвиненко.

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