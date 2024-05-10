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В Ростове-на-Дону в Чкаловском районе перекроют дорогу на 4 месяца

В Ростове-на-Дону в Чкаловском районе перекроют дорогу на четыре месяца

10 мая 2024, 07:36
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в Чкаловском районе перекроют дорогу на 4 месяца
13 мая перекроют дорогу по улице Белорусской из-за работ на водопроводной сети. Ограничения будут действовать около четырех месяцев, сообщает администрация города.

Стало известно, что с 13 мая по 18 сентября в связи с производственными подземными работами перекроют дорожное движение по улице Белорусской. Автомобили не смогут проехать на участке от переулка Беломорского до переулка Иртышского.

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В течение всего периода будут производиться работы с водопроводной сетью.

Как выяснилось до этого, в Ростове-на-Дону 19 мая перекроют дорогу из-за полумарафона.

Также отметим, что с 18 мая в Ростове-на-Дону собираются ограничить въезд грузовых машин в город. Подробнее о новых условиях.

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#Регина Симакова#Ростов-на-Дону#Транспорт#Ремонт#Последние новости Ростова на сегодня#Водопровод#Перекрытие дорог
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