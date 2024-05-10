В Ростове-на-Дону в Чкаловском районе перекроют дорогу на четыре месяца

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Стало известно, что с 13 мая по 18 сентября в связи с производственными подземными работами перекроют дорожное движение по улице Белорусской. Автомобили не смогут проехать на участке от переулка Беломорского до переулка Иртышского.
В течение всего периода будут производиться работы с водопроводной сетью.
Как выяснилось до этого, в Ростове-на-Дону 19 мая перекроют дорогу из-за полумарафона.
Также отметим, что с 18 мая в Ростове-на-Дону собираются ограничить въезд грузовых машин в город. Подробнее о новых условиях.