В Ростовской области на границах в пунктах пропуска установили новые блок-модули

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
В Ростовской области на административной границе с ЛДНР были установлены 65 современных блок-модулей. По информации, полученной от министерства транспорта региона, это модули паспортного контроля, часового шлагбаума и изоляции больных.
Так, в Гуково установили 12 таких модулей, в Новошахтинске — два, в Донецке (Изварино) — 12, в Весело-Вознесенке — 13, в Куйбышево (Мариновка) — 14 и в Матвеевом Кургане — 12.
Кроме того, еще 26 блок-модульных конструкций установят в пунктах пропуска в новых регионах.
Установка таких современных модульных систем поможет создать комфортные условия работы для сотрудников государственных контрольных органов, улучшить внешний вид объектов и облегчить процесс прохождения контроля для граждан.
Напомним, что после присоединения новых территорий к России объем транспортного потока через пункты пропуска Ростовской области увеличился в разы. В результате возникли огромные очереди автомобилей. Чтобы решить эту проблему, постепенно внедряется новое оборудование.
Ранее стало известно, что в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» В Ростовской области закончили ремонт дороги к Луганску.