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В Ростовской области на границах в пунктах пропуска установили новые блок-модули

В Ростовской области на границах в пунктах пропуска установили новые блок-модули

10 мая 2024, 06:24
Фото: Министерство транспорта Ростовской области
В Ростовской области на границах в пунктах пропуска установили новые блок-модули
На административной границе Ростовской области и новых территорий были установлены 65 блок-модулей, сообщает региональный Минтранс.

В Ростовской области на административной границе с ЛДНР были установлены 65 современных блок-модулей. По информации, полученной от министерства транспорта региона, это модули паспортного контроля, часового шлагбаума и изоляции больных.

Так, в Гуково установили 12 таких модулей, в Новошахтинске — два, в Донецке (Изварино) — 12, в Весело-Вознесенке — 13, в Куйбышево (Мариновка) — 14 и в Матвеевом Кургане — 12.

Кроме того, еще 26 блок-модульных конструкций установят в пунктах пропуска в новых регионах.

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Установка таких современных модульных систем поможет создать комфортные условия работы для сотрудников государственных контрольных органов, улучшить внешний вид объектов и облегчить процесс прохождения контроля для граждан.

Напомним, что после присоединения новых территорий к России объем транспортного потока через пункты пропуска Ростовской области увеличился в разы. В результате возникли огромные очереди автомобилей. Чтобы решить эту проблему, постепенно внедряется новое оборудование.

Ранее стало известно, что в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» В Ростовской области закончили ремонт дороги к Луганску.

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