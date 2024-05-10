В Ростовской области пожилой водитель на машине улетел в Дон

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
Во время патруля сотрудники аксайской поисково-спасательной службы обнаружили автомобиль в воде. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и оказался в холодной реке. Спасатели сразу же отправились на помощь, но мужчина выбрался сам. Так как температура воды могла быть опасна для пенсионера, его оттуда быстро вытащили.
В результате происшествия водитель уронил ключи в Дон и не смог их найти сам, поэтому водолазы сделали это за него. Машину достали из воды при помощи манипулятора.
Отметим, что от медицинской помощи пострадавший отказался.
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