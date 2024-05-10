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В Ростовской области пожилой водитель на машине улетел в Дон

В Ростовской области пожилой водитель на машине улетел в Дон

10 мая 2024, 05:14
Фото: ГКУ РО «ПСС ВВ ТМ»
В Ростовской области пожилой водитель на машине улетел в Дон
Утром 8 мая в Аксайском районе водитель не справился с управлением и вылетел через пролет в Дон. Водолазам пришлось помогать пенсионеру, сообщает Ростовская областная поисково-спасательная служба во внутренних водах и территориальном море РФ по Ростовской области.

Во время патруля сотрудники аксайской поисково-спасательной службы обнаружили автомобиль в воде. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и оказался в холодной реке. Спасатели сразу же отправились на помощь, но мужчина выбрался сам. Так как температура воды могла быть опасна для пенсионера, его оттуда быстро вытащили.

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В результате происшествия водитель уронил ключи в Дон и не смог их найти сам, поэтому водолазы сделали это за него. Машину достали из воды при помощи манипулятора.

Отметим, что от медицинской помощи пострадавший отказался.

Ранее ростовчанам рассказали, как купить автомобиль в Армении и привезти его домой.

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#Регина Симакова#Ростовская область#Транспорт#Вода#Машина#Река Дон#Аксайский район#Происшествия
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