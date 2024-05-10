В Ростовской области пожилой водитель на машине улетел в Дон

Во время патруля сотрудники аксайской поисково-спасательной службы обнаружили автомобиль в воде. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и оказался в холодной реке. Спасатели сразу же отправились на помощь, но мужчина выбрался сам. Так как температура воды могла быть опасна для пенсионера, его оттуда быстро вытащили.