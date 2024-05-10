Водитель автобуса отработал 20-часовую смену перед падением в реку в Петербурге

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
Напомним, что в пятницу, 10 мая, из-за падения автобуса в Мойку погибли три человека. В МЧС рассказали, что двое находятся в тяжелом состоянии, четверо — в состоянии клинической смерти.
Теперь канал пишет, что водителя заставили выйти в рейс на утро после 20-часовой смены. Хотя он вернулся домой в 2 часа ночи, отработав с 5 утра.
«А в 7.30 его уже разбудили и велели снова выйти на работу», — говорится в публикации. Но официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Канал пишет, что водитель автобуса потерял управление, зацепил авто каршеринга, пробил ограждение и рухнул в реку.
Между тем, Telegram-канал Shot пишет, что число погибших выросло до семи.
Ранее таксист в Ростове-на-Дону устроил массовое ДТП с двумя пострадавшими.