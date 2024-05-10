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Водитель автобуса отработал 20-часовую смену перед падением в реку в Петербурге

Водитель автобуса отработал 20-часовую смену перед падением в реку в Петербурге

10 мая 2024, 13:46
Фото: МЧС РФ
В Санкт-Петербурге водитель автобуса, который упал в реку, до этого отработал 20-часовую смену и его снова вызвали на рейс, сообщает Telegram-канал «112».

Напомним, что в пятницу, 10 мая, из-за падения автобуса в Мойку погибли три человека. В МЧС рассказали, что двое находятся в тяжелом состоянии, четверо — в состоянии клинической смерти.

Теперь канал пишет, что водителя заставили выйти в рейс на утро после 20-часовой смены. Хотя он вернулся домой в 2 часа ночи, отработав с 5 утра.

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«А в 7.30 его уже разбудили и велели снова выйти на работу», — говорится в публикации. Но официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Канал пишет, что водитель автобуса потерял управление, зацепил авто каршеринга, пробил ограждение и рухнул в реку.

Между тем, Telegram-канал Shot пишет, что число погибших выросло до семи.

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#Илья Протвинов#Автобус#Река#Происшествия#Происшествие#Петербург
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