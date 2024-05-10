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Posted Вчера, 20:32

Published Вчера, 20:32

Modified Вчера, 20:34

Updated Вчера, 20:34

ВСУ нанесли удар по нефтебазе у границы с Ростовской областью

ВСУ нанесли удар по нефтебазе у границы с Ростовской областью

10 мая 2024, 20:32
Фото: 02.mchs.gov.ru / иллюстрация
ВСУ нанесли удар по нефтебазе у границы с Ростовской областью
ВСУ открыли огонь по городу Ровеньки, расположенному менее, чем в 40 километрах от Гукова в Ростовской области, есть погибшие, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

В результате обстрела вспыхнул пожар на нефтебазе, повреждены дома, расположенные в округе.

По информации Леонида Пасечника, в настоящее время известно об одном погибшем, шестерых раненных. Это сотрудники нефтебазы и местные жители, чьи дома находятся рядом.

Однако телеграм-канал Mash на Донбассе сообщает о трех погибших и семерых раненых, среди которых есть и ребенок.

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К месту пожара прибыли сотрудники экстренных служб, которые пытаются справиться с огнем и не допустить его распространения на близлежащие дома.

Напомним, что днем 10 мая жители Ростовской области сообщали об инверсионных следах в небе. Однако официальных сообщений о работе ПВО не поступало.

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