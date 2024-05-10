ВСУ нанесли удар по нефтебазе у границы с Ростовской областью

Posted Вчера, 20:32
Published Вчера, 20:32
Modified Вчера, 20:34
Updated Вчера, 20:34
В результате обстрела вспыхнул пожар на нефтебазе, повреждены дома, расположенные в округе.
По информации Леонида Пасечника, в настоящее время известно об одном погибшем, шестерых раненных. Это сотрудники нефтебазы и местные жители, чьи дома находятся рядом.
Однако телеграм-канал Mash на Донбассе сообщает о трех погибших и семерых раненых, среди которых есть и ребенок.
К месту пожара прибыли сотрудники экстренных служб, которые пытаются справиться с огнем и не допустить его распространения на близлежащие дома.
Напомним, что днем 10 мая жители Ростовской области сообщали об инверсионных следах в небе. Однако официальных сообщений о работе ПВО не поступало.